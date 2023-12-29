الامارات | شرطة دبي تدعو السائقين إلى الحذر أثناء الضباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتخفيض السرعات أثناء القيادة في الضباب، خصوصاً مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، والتزامهم بارتداء «السترة العاكسة»، والقواعد والإرشادات المرورية الواجب اتباعها، مشيرة إلى أن الضباب الكثيف يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث سير بين العشرات من المركبات، مُخلّفة وراءها خسائر بشرية ومادية، في حال لم يلتزم السائقون بالنصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، إنه يتوجب على السائق التأكد من حالة الطقس، خصوصاً في هذه الأشهر من السنة التي يتشكل فيها الضباب، وذلك من خلال الاطلاع على وسائل الإعلام المُعتمدة والجهات المختصة في الدولة لتفادي الحوادث المرورية الخطرة.

وشدد اللواء سيف المزروعي على خطورة حوادث الضباب، لما تسببه من وفيات وإصابات وخسائر مادية، حيث تكون في مجملها حوادث اصطدام بسبب عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم الالتزام بخفض السرعات أو حتى التوقف إلى جانب الطريق عند انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء القيادة في الضباب، والتي تتمثل في خفض السرعة، وترك مسافة كافية بين المركبات، وكذلك استخدام جميع المركبات للأنوار في ساعات الصباح الباكر، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وعدم تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة، مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وعدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام الإشارات الأربع أثناء القيادة، إضافة إلى عدم الانشغال بغير الطريق، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وكذلك الخروج إلى العمل بوقت كافٍ، تفادياً للتوتر الذي يصيب السائقين في حالة التأخير أو وجود الازدحامات المرورية.

كما شدد على ضرورة التزام سائقي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بمتطلبات الأمن والسلامة والإرشادات، وشروط السلامة، المتمثلة في التقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مجهزة بمكابح صالحة. ولفت مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى أن الدوريات المرورية ستكثف من وجودها خلال هذه الأوقات في الشوارع الخارجية، للتنبيه على السائقين بتخفيف السرعات، وكذلك القيام بعملية مسح على طول امتداد تلك الشوارع، لمنع وقوف المركبات على كتف الطريق، والعمل على إبعادها إلى خارج حرمة الطريق، بعيداً عن مسار السيارات لمنع تعرضها للحوادث، مشيراً إلى كثرة الحوادث التي تقع نتيجة توقف المركبات على جانبي الطريق. كما ستقوم الدوريات المرورية بالإشراف على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المخصصة لها، ومنعها من السير خلال أوقات الضباب، لتلافي المخاطر التي قد تسببها نتيجة القيادة ببطء.

تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة فـي الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 2841 مكالمة على رقم الطوارئ 999 خلال ساعات الضباب الصباحية الأولى، أمس، من الساعة الخامسة فجراً وإلى الـ10 صباحاً، كما استجابت غرفة العمليات لـ51 حادثاً مرورياً خلال الفترة ذاتها عبر انتقال الدوريات الأمنية إلى مواقع الحوادث المرورية.

ودعا مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، العقيد محمد المهيري، جميع سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر خلال الضباب ومختلف التقلبات الجوية الأخرى، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية، واتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة، والحذر من تدني الرؤية الأفقية، والالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات.

تسجيل 2841 مكالمة طارئة والانتقال

إلى 51 حادثاً مرورياً بسبب الضباب