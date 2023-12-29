الامارات | شرطة دبي تحجز 5 مركبات ارتكب سائقوها أعمال فوضى وضجيج وإزعاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت مرور دبي 5 مركبات ارتكب سائقوها أعمال فوضى واستعراض وضجيج وإزعاج لقاطني المناطق السكنية في منطقة ندالشبا وشارع الميدان، متسببين بذلك في الإزعاج والإخلال بأمن الشارع المروري وهدوئه، بسياراتهم وحركاتها الخطرة وأصواتها العالية، ومعرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

ودعا اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على أبنائهم ومتابعة سلوكياتهم أثناء القيادة، ومدهم بمزيد من الوعي والإدراك لمدى خطورة ما يرتكبونه من أعمال غير قانونية تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، مشيراً إلى المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، والذي يتضمن تشديداً في "قيمة فك حجز" المركبة المخالفة، بقيمة تبلغ خمسون ألف درهم (50,000).

وأشار اللواء المزروعي، إلى أن حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة، بخلاف الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، منوهاً بأنه تم التحذير من تلك الممارسات الخاطئة في وقت سابق، والتأكيد على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.

وحذر اللواء سيف المزروعي، من القيام بأعمال الفوضى والإزعاج على الطرق، موضحاً أن القانون يُعاقب مرتكبيها بإيقافهم وحجز مركباتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. مؤكداً عدم التهاون في التصدي لمرتكبي هذه الأعمال.

وناشد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على الرقم 901، متمنياً السلامة للجميع.