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سيف بن زايد: رحم الله خلفان بن مطر الرميثي كان أحد رجال الوطن الأوفياء

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ابوظبي - سيف اليزيد - نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، خلفان بن مطر الرميثي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «رحم الله خلفان بن مطر الرميثي، كان أحد رجال الوطن الأوفياء الذين رافقوا القائد المؤسس طيّب الله ثراه، خدم وطنه ومجتمعه بإخلاص وتفان لأكثر من خمسين عاماً، وكان مشهوداً له بمواطنته الإيجابية وأخلاقه الرفيعة، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان».

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MO Nasa

MO Nasa

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