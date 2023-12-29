الامارات | محمد بن زايد ينعى خلفان مطر الرميثي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلفان مطر الرميثي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رحم الله خلفان مطر الرميثي وأسكنه فسيح جناته. رافق الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وخدم الإمارات بإخلاص وتفان على مدى عقود، وكانت حياته زاخرة بالعطاء والوفاء للوطن. خالص التعازي لعائلته الكريمة".