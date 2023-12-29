الامارات | خطط بديلة لمستخدمي الطرق في دبي ليلة رأس السنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بدر الصيري، أن الهيئة وفرت خطة مرورية بديلة لمستخدمي الطرق خلال يوم رأس السنة الميلادية، بالتزامن مع إغلاق عدد من الشوارع في إطار احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024.

وقال بدر الصيري لـ«الإمارات اليوم»، إن الخطة البديلة تشمل إتاحة شارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات وشارع الوصل وشارع الميناء، فضلاً عن شارع الشيخ راشد وشارع جميرا أمام الجمهور، بحيث يستطيع سائقو المركبات استخدام تلك الطرق البديلة طوال ساعات اليوم.

وأضاف الصيري أن الشوارع التي أعلن عن إغلاقها، وهي شارع الأصايل وشارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وشارع برج خليفة وشارع المركز المالي السفلي، سيتم إغلاقها تدريجياً بدءاً من الساعة الرابعة عصراً، وحسب الوضع المروري، فيما سيتم إغلاق شارعي المركز المالي العلوي وشارع الصكوك ابتداءً من الثامنة مساء، لافتاً إلى أن ليلة رأس السنة تأتي غداً الأحد، وبالتالي ستكون جميع المواقف مجانية.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الإرشادات الواجب اتباعها من قِبل الجمهور خلال ليلة رأس السنة، أولها عدم الوقوف على الأرصفة في شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، وضرورة العبور من الأماكن المحددة، واتباع اللوحات الإرشادية، بهدف الوصول الآمن إلى الحدث، وتجنب الازدحامات، واستخدام المواصلات العامة ممثلة في مترو دبي وترام دبي بدل السيارات، وأخيراً الوصول للحدث والتخطيط للرحلة مبكراً قبل الساعة الرابعة عصراً. ولفت الصيري إلى أن هذا العام من المتوقع وصول إجمالي مستخدمي المواصلات العامة خلال ليلة رأس السنة إلى أكثر من 2.1 مليون مستخدم، وهو رقم يفوق عدد مستخدمي العام الماضي، لاسيما أن احتفالات العام الماضي جاءت بعد توقف أزمة كورونا.

واستعدت الهيئة لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية محكمة، وبالأخص في منطقة برج خليفة، من خلال لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات، وبالتنسيق المباشر مع اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث العالمية والمحلية في دبي وشركة إعمار.

وتوجد فرق العمل ليلة رأس السنة، والممثلة في كل من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في مركز التحكم الموحد التابع لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد واحداً من أكبر وأحدث مراكز التحكم، لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وحركة تنقل الزوار خلال ليلة رأس السنة في مختلف المناطق الحيوية بدبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة.

وقررت الهيئة تشغيل الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ابتداءً من الثامنة صباح الغد، ليستمر عمل المترو بشكل متواصل حتى الساعة 12 منتصف ليل يوم الإثنين الأول من يناير لمدة 40 ساعة، كما سيتم تشغيل الترام من التاسعة صباح الغد حتى الساعة 1:00 فجر الثلاثاء، لمدة 40 ساعة، حرصاً على تسهيل وصول الجمهور إلى منطقة الحدث، وعملية الخروج بعد انتهاء العروض، وستغلق محطة مترو برج خليفة ابتداءً من الخامسة عصراً. وأتاحت الهيئة مواقف خارج منطقة الحدث (900 موقف)، يمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال من وإلى موقع الاحتفالات، من خلال تسيير حافلات المواصلات العامة التي ستوجد لنقل الجمهور يوم الحدث من الساعة 3:00 مساءً، ممثلة في 500 موقف في نادي الوصل، و400 موقف بمنطقة الجافلية (موقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب). وقررت الهيئة زيادة عدد الحافلات لهذا العام، نظراً للزيادة المتوقعة في عدد الحضور خلال احتفالات العام الجاري، من خلال تشغيل 230 حافلة، منها 20 حافلة ذات طابقين، و210 حافلات عادية لخدمة محطات المترو ومواقع وقوف مركبات الأجرة وقت المغادرة.