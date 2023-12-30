الامارات | «حدائق دبي» تستعد لاستقبال 50 ألف محتفل بالعام الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 ديسمبر 2023

أفادت بلدية دبي بأنها وضعت خطة لاستقبال المحتفلين برأس السنة الميلادية في الحدائق العامة بالإمارة، التي يقصدها آلاف الزائرين لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة والاستمتاع بأجواء احتفالية مملوءة بالبهجة والمرح.

وسيتم تنفيذ عرض ألعاب نارية ضخمة في «برواز دبي» يمكن الاستمتاع به من مناطق مختلفة.

وأوضحت أنه من المتوقع استقبال أكثر من 50 ألف محتفل في حدائقها التي حددتها لاستقبال المحتفلين ليلة رأس السنة، وأنها وضعت إجراءات للزائرين لقضاء وقت ممتع خلال الاحتفال.

وقال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي أحمد الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم» إن البلدية خصصت أربع حدائق عامة رئيسة، تستقبل الزوار من المحتفلين برأس السنة الميلادية، بدءاً من الثامنة صباحاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وهي حديقة زعبيل، حديقة الصفا، حديقة أم سقيم، حديقة بحيرة القوز.

وذكر أن الحدائق الأربع يمكن لمرتاديها الاستمتاع بعروض الألعاب النارية، في مناطق مختلفة من إمارة دبي، كونها تطل بحكم موقعها الجغرافي على أماكن عروض الألعاب النارية الرئيسة.

وأضاف الزرعوني: «حددت البلدية إجراءات استثنائية لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية، حيث سخّرت إمكاناتها ومواردها المالية والبشرية وتقنياتها الذكية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان الصحة والسلامة في الإمارة».

وتُعد الحدائق العامة من أهم الوجهات التي يقصدها الزوار من داخل الدولة وخارجها بهدف الاسترخاء وطلباً للهدوء، ولإمضاء أوقات سعيدة بصحبة العائلة والأصدقاء، إذ تنتشر في دبي 210 حدائق، منها خمس حدائق كبرى، بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من ثمانية ملايين متر مربع.

وتجمع حدائق دبي العامة بين الترفيه والتثقيف والتشجيع على اتّباع نموذج حياة صحي، من خلال تزويدها بطيف واسع من التجهيزات والتسهيلات والمرافق المتنوعة، التي تمد الزوار بالمعلومة المفيدة، وتمكّنهم من قضاء الأوقات الممتعة وممارسة الرياضة والتشجيع على ذلك، من خلال توفير مجموعة متنوعة من التجهيزات الرياضية، ومنها المضامير المخصصة لممارسة رياضات الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية، وكذلك ملاعب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والتنس، وغيرها من الألعاب.