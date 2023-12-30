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الامارات | قرقاش: عامان من العمل البناء في مجلس الأمن.. فخورون بأداء فريقنا وكفاءته

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبَر المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عن فخره بأداء الفريق الإماراتي، في مجلس الأمن، وكفاءته.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "أكس": "عامان من العمل البناء والمثمر في مجلس الأمن".

وتابع قرقاش: "فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته، مبادراته وأفكاره المثمرة والتعامل مع بعض أصعب التحديات العالمية جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم".

وأضاف: "كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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