الامارات | قرقاش: عامان من العمل البناء في مجلس الأمن.. فخورون بأداء فريقنا وكفاءته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبَر المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عن فخره بأداء الفريق الإماراتي، في مجلس الأمن، وكفاءته.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "أكس": "عامان من العمل البناء والمثمر في مجلس الأمن".

وتابع قرقاش: "فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته، مبادراته وأفكاره المثمرة والتعامل مع بعض أصعب التحديات العالمية جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم".

وأضاف: "كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي".