الامارات | قرقاش: عامان من العمل البناء في مجلس الأمن.. فخورون بأداء فريقنا وكفاءته

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: عامان من العمل البناء في مجلس الأمن.. فخورون بأداء فريقنا وكفاءته والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبَر المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عن فخره بأداء الفريق الإماراتي، في مجلس الأمن، وكفاءته.
وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "أكس": "عامان من العمل البناء والمثمر في مجلس الأمن".
وتابع قرقاش: "فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته، مبادراته وأفكاره المثمرة والتعامل مع بعض أصعب التحديات العالمية جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم".
وأضاف: "كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي".
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