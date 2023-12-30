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الطقس صحو مع احتمال أمطار خفيفة غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً،وتكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س. 
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 05:48 والجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:06.
بحر عمان: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والمد الثاني عند الساعة 00:58 والجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:14.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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