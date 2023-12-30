خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة خلفان مطر الرميثي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة خلفان مطر الرميثي، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في منطقة النايفة بمدينة العين.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني "أعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات فقدت أحد رجالها الأوفياء، خدم وطنه ومجتمعه بكل إخلاص وتفانٍ، وكانت له بصمات مؤثرة في رحلته الطويلة مع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مختلف المهام والمسؤوليات التي شغلها الراحل.

وتقبل تعازي سموّه كل من مطر وسعيد ومحمد وعبدالله وسلطان وحميد ومنصور، أبناء الفقيد خلفان مطر الرميثي، وجمع من أفراد أسرته وأقاربه.