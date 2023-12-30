شرطة أبوظبي تصدر تحذيراً للسائقين

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت شرطة أبوظبي والمركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم السبت، تحذيراً للسائقين بضرورة «توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية أثناء تشكل الضباب».

ودعا الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، على موقع «إكس»، السائقين «للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية».

من جانبه، أصدر المركز تنبيهاً مماثلاً من الضباب.

وكتب المرصد، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً): «فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على معظم المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 23:30 السبت 30/12/2023 وحتى الساعة 10:30 الأحد 31/12/2023».