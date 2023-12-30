الامارات | «الأرصاد» يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، وذلك بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على معظم المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 23:30 اليوم «السبت» وحتى الساعة 10:30 يوم غد «الأحد».