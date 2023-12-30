مهرجانات التراث.. تستعيد الماضي وتستشرف المستقبل

31 ديسمبر 2023 01:27

لكبيرة التونسي، خولة علي، تامر عبد الحميد (أبوظبي، دبي)

شهدت الإمارات خلال عام 2023 العديد من المهرجانات والفعاليات الترفيهية والتراثية التي استهدفت تعزيز جودة الحياة، واستحضرت تفاصيل حياة الأجداد، واستشرفت مستقبل الوطن، ويأتي في مقدمتها مهرجان الحصن الذي نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي دورته الثالثة على مدار 10 أيام خلال الفترة من 13 إلى 22 يناير 2023 في منطقة الحصن. وشهد المهرجان السنوي، الذي يحتفي بتراث أبوظبي وتاريخها وثقافتها النابضة بالحياة، جدولاً حافلاً بالفعاليات التي تمت إقامتها في مباني منطقة الحصن التاريخية وساحاتها الخارجية، وسلطت الضوء على تراث الإمارة الثقافي وحرفها التقليدية، وعرضتها إلى جانب الأعمال الإبداعية والتجارب الفنية المعاصرة، وشملت أجندة المهرجان العام الماضي برنامجاً متنوعاً من الأنشطة التي لبت تطلعات الزوار من مختلف الأعمار، بما في ذلك سلسلة من العروض الموسيقية والثقافية والسينمائية والأعمال الفنية التركيبية، ومعارض الحرف اليدوية والتصميمات، وورش العمل الإبداعية، وتجارب التسوق وفنون الطهي.

وعاش الجمهور ضمن المهرجان تجربة حية ومتنوعة، أعادت إحياء الماضي العريق، كما سلّط الحدث الضوء على تراث الحرف اليدوية العريقة والمعاصرة، عبر أجنحة ومساحات تضم الأسواق القديمة ومحلات التجزئة العصرية، ومختلف البيئات التي تضع الإنسان في محور اهتمامها، حيث صممت الفعاليات لتجعل المنطقة تتحول إلى موقع تفاعلي مبتكر، قائم على الإبداع والإلهام، من خلال التظاهرة الثقافية التي تخاطب مختلف الأجيال وترحب بكل أفراد المجتمع، على اختلاف الثقافات للاستمتاع بأسلوب إبداعي مبتكر.

مهرجان التراث البحري

من 17 إلى 26 فبراير 2023، احتفى مهرجان «التراث البحري 2023» الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة في منطقة «عَ البحر» على كورنيش أبوظبي، بتراث أبوظبي البحري الغني وممارسات الصيد البحري التقليدية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستمتع زواره من مختلف الجنسيات وعلى مدى 10 أيام بفعاليات متنوعة، ضمن أجواء أبوظبي أيام البحر في قرية ساحلية تراثية أُعيد بناؤها على الكورنيش بمزيج رائع من الحرف اليدوية والأسواق، ورواية القصص، وعروض الأداء والاستعراضات الحية، والمأكولات التقليدية، كما تعرف الزوّار من جميع الأعمار على الحياة الساحلية التقليدية، والألعاب والموسيقى الشعبية.

«السمحة التراثي»

مهرجان «السمحة التراثي»، الذي بدأت رحلته عام 2010 برعاية المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان «طيّب الله ثراه»، ويشكل مناسبة سنوية تعمل على صقل التراث وحفظه ونشره في قالب احتفالي بهيج ينبع من أصالة السمحة وتفردها الحضاري والثقافي، وتضمن المهرجان الذي نظمه نادي تراث الإمارات بمدينة السمحة في أبوظبي، من 23 فبراير حتى 5 مارس 2023 برامج تراثية وترفيهية منوعة، ومسابقات يومية وجوائز قيمة، إضافة إلى سوق شعبي للأسر المنتجة وفعاليات في المسرح ومحاضرات توعوية، كما اشتمل على حزمة من الفعاليات التثقيفية التراثية والأنشطة التعليمية المتنوعة لسكان المنطقة وباقي المناطق للاستمتاع ضمن بيئة مبهجة، ومنها: «السوق الشعبي» وشمل 70 دكاناً تراثياً حيث تتنوع معروضاته، بين الدخون والعطور والأكسسوارات التراثية، والمنتجات المصنوعة من الخوص، فضلاً عن الملابس التراثية للرجال والنساء والأطفال والمأكولات الشعبية، ويُشارك فيه عدد من الجهات الخاصة والحكومية والسيدات من الأسر المنتجة، يستقطب الزوار بهدف الاطلاع على عراقة التقاليد والتراث الشعبي والصناعات اليدوية الإماراتية.

مهرجان الحرف والصناعات

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في نسخته السادسة، وذلك في الفترة من 30 أكتوبر ولغاية 16 نوفمبر 2023 في سوق القطارة في العين، تحت شعار «حرفة الأجداد، فخر الأحفاد»، وتضمن سلسلة متميزة وفريدة من نوعها من الفعاليات وورش العمل التي استهدفت ممارسي الحرف والصناعات التقليدية في الدولة، والجهات المتخصصة في بيع وتسويق المنتجات التقليدية، والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالمحافظة على الحرف والصناعات التقليدية وإنتاجها وتطويرها، بالإضافة إلى المؤسسات التربوية والتعليمية.

يعد مهرجان الحرف والصناعات التقليدية حدثاً سنوياً يهدف إلى التعريف بالحرف والصناعات التقليدية التراثية واستقطاب الحرفيين الذين يمارسون فنونها ويعملون على صونها واستدامة ممارستها والترويج لها، إلى جانب توظيفها كمصدر أساسي من مصادر الدخل الوطني. يتضمن مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، الذي يقام في سوق القطارة في منطقة العين، مجموعة متنوعة من الأنشطة التراثية والثقافية الترفيهية.

مهرجان الشيخ زايد

يجمع مهرجان الشيخ زايد بين الأنشطة التراثية والثقافية والفنية، وأقيم في منطقة الوثبة بأبوظبي، من 18 نوفمبر 2022، وحتى 18 مارس 2023. وقدم المهرجان تجارب جديدة تجمع بين الترفيه والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء، ضمن مشاركة عالمية تضم 27 دولة، كما شهد آلاف الفعاليات والعروض الفلكلورية والثقافية والتعليمية الكبرى التي تناسب أفراد الأسرة، ووصلت إلى نحو 4000 فعالية على المستوى الإماراتي، والخليجي والعربي والعالمي.

مهرجان أم الإمارات

يأتي «مهرجان أم الإمارات» من تنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وأقيمت فعالياته الترفيهية والفنية على كورنيش أبوظبي بدورته السادسة في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر، ويقدم العديد من الأنشطة التي تجمع العائلات والشباب ضمن أجواء من المرح والسعادة.

العين السينمائي الدولي

أقيمت فعاليات مهرجان العين السينمائي الدولي في دورته الخامسة في مدينة العين من 6 إلى 11 فبراير 2023، وعرض باقة من أبرز الأفلام المحلية والعربية والعالمية، ضمن مسابقات «الصقر» الرسمية.

الفجيرة للمونودراما

أقيمت فعاليات «مهرجان الفجيرة للمونودراما 2023» في الفترة بين 17 وحتى 24 فبراير 2023، وقدم باقة من أبرز المسرحيات المحلية والعربية والعالمية، بتنظيم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

مهرجان السدر للأفلام البيئية

أقيمت فعاليات مهرجان السدر للأفلام البيئية في الفترة بين 22 وحتى 24 أكتوبر 2023، والذي أقيم في نسخته الثالثة في «مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي»، بالتعاون مع «هيئة البيئة - أبوظبي» و«جامعة نيويورك أبوظبي»، وشهد المهرجان على مدى يومين، برنامجاً خاصاً بقضية المياه، وعروضاً لباقة مختارة من الأفلام الإقليمية والدولية، وعدداً من حلقات النقاش حول الاستدامة البيئية، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28».

أجمل شتاء في العالم

شهد العام استمرار حملة أجمل شتاء في العالم، وهي إحدى مبادرات استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات، والتي تعد الأولى من نوعها على الصعيد الاتحادي، للترويج السياحي المشترك بالتنسيق بين مختلف الهيئات والجهات المعنية بقطاع السياحة والتراث والثقافة في كافة الإمارات، وتهدف الحملة إلى تشجيع السياحة الداخلية في موسم الشتاء، لما يتيحه هذا الفصل من فرصة للتعرف على المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة للدولة.

*جوائز آيفا

توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA - «آيفا» في نسختها الـ 23، التي أقيمت فعالياتها على مسرح «الاتحاد أرينا»، وسط استعراضات موسيقية وغنائية مبهرة، احتفاء بنخبة من صناع السينما البوليوودية.

*«اكسبوجر»

يشكل المهرجان الدولي لتصوير «اكسبوجر» الذي انطلق في الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2023 منصة دعائية لاختراع ممثلين مختارين من مختلف أنحاء العالم ويختبر مثلهم مع محبي التصوير من مبتدئه ومحترفي الترفيه.