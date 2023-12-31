الامارات | لفظ بذيء يقود سائق مركبة إلى القضاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاحظ مسؤول الأمن بإحدى الدوائر الخدمية أن متعاملاً أوقف سيارته في المواقف المخصصة لموظفي الدائرة، رغم وجود لافتة تدل على أن تلك الأماكن غير مسموح بها للمتعاملين، فتوجه إلى سائق المركبة، وطلب منه تحريك السيارة إلى موقف آخر، لكن الموظف فوجئ بانفعال السائق، ووجه إلى الأول لفظاً بذيئاً باللغة الإنجليزية، وكرره أكثر من مرة.

ونظراً لسلوكه، حرر الموظف، المجني عليه، بلاغاً بالشرطة التي استدعت المتهم، وتم استجوابه، وأحالته إلى النيابة العامة في دبي التي وجهت إليه تهمة السبّ.

وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة، اطمأنت إلى أدلة الثبوت واعتراف المتهم، واستعملت الرأفة معه، وقضت بتغريمه 1000 درهم.