الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس آسيوي احترف سرقة الديزل من الشاحنات، بالإضافة إلى متهم آخر دأب على شراء المسروقات منه.

وأفادت وقائع الدعوى بأن أحد المتهمين استغل وقوف شاحنة في ساحة رملية، وقام بتشغيلها وقيادتها إلى مكان آخر، ثم استولى على الديزل الموجود فيها.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه فور تلقي البلاغ، وتزويد الشرطة ببيانات المركبة المسروقة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاطلاع على كاميرات المراقبة بالطرق والبنايات، وشوهدت الشاحنة متوقفة في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، ورصد المتهم وهو ينزل منها، فتم تعميم أوصافه، وتمكن فريق العمل من ضبطه.

وبسؤاله قرر أنه سرق المركبة بعد تشغيلها بمفتاح كان بحوزته، كونها مركبة قديمة، ثم قادها إلى مكان آخر، وأقر بأنه باع الديزل الموجود فيها مقابل 450 درهماً، لكنه أنكر سرقة بطاريتين منها، ثم أرشد إلى الشخص الذي اشترى منه الديزل، وبسؤال الأخير أقر بعملية الشراء، لكنه أنكر صلته بالواقعة أو معرفته بأن الوقود مسروق. وتمسك المتهمان بأقوالهما أمام المحكمة التي قضت بإدانتهما، وعاقبت الأول بالحبس شهراً والإبعاد وغرامة 1650 درهماً عن جريمة السرقة ليلاً، فيما عاقبت الثاني بالحبس شهراً والإبعاد وغرامة 450 درهماً، عن جريمة حيازة أشياء متحصلة من جريمة.