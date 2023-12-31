الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استسلم تاجر آسيوي لإغراء السعر الذي طلبه شخص عرض عليه شراء دراجة كهربائية (سكوتر)، فوافق على الصفقة، واشترى الدراجة بمبلغ أقل كثيراً من قيمتها الحقيقية، وتبين لاحقاً أنها مسروقة، فأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبته بغرامة 3000 درهم.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم اشترى دراجة كهربائية مسروقة يبلغ ثمنها 2300 درهم، من شخص لا يعرفه، ولم يسأله عن مصدرها، ولم يطلب منه الفاتورة الخاصة بها، ودفع له مبلغ 800 درهم فقط، ثم أعاد بيعها بمبلغ 950 درهماً.