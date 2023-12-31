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شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق

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ابوظبي - سيف اليزيد - فعلت شرطة أبوظبي، منظومة خفض السرعات إلى 80كم/س على طريق الخليج العربي ( جسر مصفح - الكورنيش ).وعلى طريق الشيخ خليفة الدولي (النوف - أبو الأبيض).عبر تنبيه من الضباب، صباح اليوم، في حسابها الرسمي بمنصة إكس. 

كا تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي (مصفح- جسر الاريام). وطريق أبوظبي - العين (الوثبه - الخزنة).

وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ هزاع بن سلطان الاول (مدينة زايد - غياثي). وعلى طريق الشيخ محمد بن راشد (الفلاح - العجبان).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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