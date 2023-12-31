الامارات | قمة المليار متابع 2024 تجمع 100 من الرؤساء التنفيذيين الأكثر تأثيرا في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت "قمة المليار متابع" عن أسماء نخبة من أبرز الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال الأكثر تأثيراً في عالم الصناعات الإبداعية والإعلام الرقمي والاستثمار والمال والأعمال المشاركين في فعاليات النسخة الثانية من القمة التي تنظمها "أكاديمية الإعلام الجديد" يومي 10 و11 يناير المقبل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي.

وتستضيف القمة أكثر من 100 رئيس تنفيذي ورائد أعمال في قطاعات عدّة، من بينهم توم بيليو وإيلي حبيب ورضوان ساجان وفيشين لاخياني، ومجموعة كبيرة من الخبراء العالميين في تطوير الإعلام الجديد، وقادة صناعات الاستثمار الرقمي.

وتشارك هذه الشخصيات المؤثرة، التي تحظى بمتابعة عشرات الملايين من المهتمين بهذه الصناعة، في جلسات حوارية وأحاديث تفاعلية وورش عمل، تسلط الضوء على أهم المستجدات في عالم الاستثمار والأعمال واقتصاد صناعة المحتوى، وتساهم في تحفيز الابتكار والإبداع في واحدة من أكثر الصناعات تطوراً وتسارعاً في العالم.

( توم بيليو.. ملهم صناع محتوى الصحة)

ومن أبرز ضيوف القمة توم بيليو، شريك مؤسس لشركة Quest Nutrition التي بلغت قيمتها مليار دولار بعد 5 سنوات على تأسيسها، وهو رائد أعمال ومؤثر بارز في مجال الصحة واللياقة البدنية، وصانع محتوى والرئيس التنفيذي لشركة Impact Theory.

ودرس توم بيليو السينما والقانون والاقتصاد، ونجح في تطوير شركته، وحصل على اعتمادات عالمية وتقدير كبير، كما استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاته ونشر رسالته الإيجابية حتى تمكن من تكوين ثروة تزيد على 400 مليون دولار.

( إيلي حبيب .. قائمة "30 تحت الـ 30" )

إيلي حبيب مصنف ضمن قائمة "30 تحت سن الـ 30" لعام 2021 من قبل مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، وهو من أبرز الشخصيات الاقتصادية العربية، فهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "تطبيق أنغامي"، منذ عام 2012، وعضو مجلس إدارة غرف تجارة وصناعة أبوظبي، ويملك حبيب خبرة في إدارة وبناء منصات شركات التكنولوجيا، والمواقع الإلكترونية، والقنوات الفضائية.

( رضوان ساجان .. قصة ملهمة )

يستعرض رائد الأعمال الهندي رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "دانوب" العقارية والتجارية مسيرته في تأسيس المجموعة التي أصبحت من أكبر المجموعات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حيث بدأ مشواره المهني في دبي في عام 1993 برأس مال قليل، وتمكّن من تحويل شركته الصغيرة إلى إمبراطورية تضم أكثر من 5000 موظف، محققة إيرادات تزيد على 5 مليارات درهم سنوياً.

( فيشين لاخياني .. موهبة فريدة )

يعد فيشين لاخياني من أبرز قادة الأعمال في العالم، وهو مؤلف ومتحدث تحفيزي، ومؤسِّس شركة MindValley، نجح من خلال مواهبه الفريدة وقدرته على الاستفادة الفعّالة من وسائل التواصل الاجتماعي في بناء إمبراطورية تعليمية.

وتستثمر شركته الرائدة في مجال النمو الشخصي، هذه المنصات الرقمية للتواصل مع جمهور عالمي، مساهمةً في تحقيق إيرادات تقارب 200 مليون دولار، وتعكس رحلة لاخياني فاعلية وسائل التواصل الاجتماعي في بناء علامة تجارية وتحقيق الإيرادات، فقد تجاوز حدود التسويق التقليدي؛ واستطاع بناء مجتمع متكامل من خلال تقديم محتوى جذاب ومفيد.

( أحمد أبو هشيمة .. 35 مبادرة تنموية )

يعتبر أحمد أبو هشيمة أحد أبرز رجال الأعمال المصريين والعرب، ويتميز بمساهماته الاجتماعية والاقتصادية، حيث أطلق أكثر من 35 مبادرة تنموية، وتضمنت مشاريعه قطاعات تجارية وصناعية استراتيجية، ويشارك في حملات ترويجية للاستثمار تسهم في تنمية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دوره كرئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ المصري؛ وتأكيداً على تفرده في المجالات المختلفة، حصل أحمد أبو هشيمة على العديد من الجوائز والتكريمات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

( خبراء عالميون في تطوير الإعلام الجديد )

وينضم إلى المتحدثين والخبراء في القمة الدكتور أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في "كور 42"، ولديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

ويتحدث في "قمة المليار متابع" أيضاً رياض الزامل، رجل الأعمال السعودي ورئيس مجموعة راز القابضة، وعضو في مجالس إدارة عدة هيئات تجارية وصناعية واستثمارية في السعودية، وفارس غندور، الشريك في "ومضة كابيتال" والرئيس التنفيذي لشركة "تهون"، كما ترأس برنامج الزمالة الأول من نوعه في الشرق الأوسط لرواد الأعمال الصاعدين.

كما يشارك في "قمة المليار متابع" رائد الأعمال خالد زعاترة، مؤسس 360 فيوز، وهي شركة متخصصة في الواقع الافتراضي والتصوير الحي المباشر.

( قادة صناعات الاستثمار الرقمي )

وتستضيف القمة كذلك جيم لودرباك، وهو خبير في الوسائط الرقمية والفيديو والمحتوى والتكنولوجيا، والمؤسس لعدد من شركات الإعلام الكبرى.

كما يتحدث في القمة دينيس يو، الرئيس التنفيذي لـ BlitzMetrics، الشركة المتخصصة بالتسويق الرقمي، وأحد أبرز خبراء التسويق الرقمي، ومؤلف كتاب "الدليل الشامل لإعلانات تيك توك: الوصول إلى مليار شخص في 10 دقائق".

ويلتقي جمهور القمة ريان هاشمي، مؤسس Jubilee Media ، وهي منصة لإنشاء محتوى فيديو يلهم ويوحد الناس، وصل عدد مشتركيه إلى أكثر من 14 مليون مشترك و5 مليارات مشاهدة، والدكتور لال باتيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "هيلشو" والذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجالات التسويق الاستراتيجي ، وغوربريت سينغ وهو الشريك المؤسس لشركة "وان ديجيتال إنترتينمنت"، التي تعمل على استكشاف المواهب ولديها قاعدة من أكبر صنّاع المحتوى في آسيا، وبراندون باوم، وهو مؤسس "استوديو بي" وأحد أكبر صانع محتوى بالمؤثرات البصرية VFX في المملكة المتحدة، بأكثر من 15 مليون شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومحتواه على Youtube Shorts، من بين أكثر 10 فيديوهات تم مشاهدتها على الإطلاق.

وتستضيف القمة أيضاً فيل رانتا، الرئيس التنفيذي لشركة Spree والمدير التنفيذي للعمليات السابق في We Are Verified، كما لعب دوراً رئيسياً في ازدهار الشبكة متعددة القنوات (MCN)، ويوظف رانتا خبرته لبناء أعمال تجارية ناجحة وقابلة للتطوير، بما يساهم في تعزيز المشهد الرقمي.

وتأتي النسخة الثانية من "قمة المليار متابع" بعد نجاح نسختها الأولى التي جمعت أكثر من 75 ضيفاً و6500 مشارك في أكثر من 40 جلسة وورشة عمل، ومن المتوقع أن تشهد القمة تنظيم نسخة أكبر وأكثر نجاحاً مع استضافة أكثر من 190 متحدثاً في جلسات وورش عمل وخطابات ملهمة ومناظرات وجلسات جانبية