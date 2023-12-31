الامارات | شرطة الشارقة: تعزيزات أمنية لضمان الالتزام بمنع مظاهر الاحتفالات واستخدام الألعاب النارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عززت القيادة العامة لشرطة الشارقة من إجراءاتها الأمنية لضمان الالتزام بتعليمات منع المظاهر الاحتفالية واستخدام عروض الألعاب النارية تضامنًا مع الأشقاء في غزة من خلال نشر (362) دورية عسكرية ومدنية و(933) رجل شرطة في مختلف مدن إمارة الشارقة، وذلك ضمن خطتها الأمنية والمرورية الشاملة.

وأكدت القيادة العامة أن فرق العمل سخرت كافة إمكانياتها البشرية والتقنية بما يحقق أمن وسلامة المجتمع وتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة لأفراد الجمهور، وضمان الالتزام بالضوابط المعلنة والأخذ بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن، داعيةً إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية في تعزيز الأمن العام، والإبلاغ عن تلك المخالفات والتجاوزات عبر التواصل مع غرفة العمليات المركزية على الرقم 901، وقضاء أوقات سعيدة في ربوع مدن الإمارة التي تزخر بوجهات سياحية متميزة