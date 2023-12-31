الامارات | حمدان بن محمد: نبدأ العام الجديد بهمة وعزيمة فريق عمل واحد.. نمضي بثبات نحو مستقبل مشرق بكل ثقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 ديسمبر 2023

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر منصة "إكس": مع بداية عام جديد.. نسأل الله أن يجعله عام خير لبلادنا والعالم. نبدأ العام الجديد بهمة وعزيمة فريق عمل واحد، لدنيا المؤهلات والطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات، نمضي بثبات نحو مستقبل مشرق بكل ثقة، لتظل دبي والإمارات نموذجاً في إسعاد كل من يعيش على أرضها.