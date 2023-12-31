الامارات | مكتوم بن محمد: يقبل علينا عامٌ جديد بفرصه وإمكانياته وتحدياته.. أمامنا في الإمارات رؤىً كبرى وغايات عظيمة نسعى لتحقيقها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية عبر منصة "إكس": يقبل علينا عامٌ جديد بفرصه وإمكانياته وتحدياته، نتمنى فيه للعالم السلام والخير، ولوطننا وشعبنا الرفعة والازدهار.

أمامنا في الإمارات رؤىً كبرى وغايات عظيمة نسعى لتحقيقها، ونأمل أن يكون هذا العام خطوةً أخرى باتجاه هذه الرؤى والغايات، وأن نضع الإمارات نصب أعيننا في كلّ حلم وهدف وإنجاز.

كلّ عامٍ وأنتم بخير.