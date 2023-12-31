الامارات | أحمد بن محمد: نبدأ في عام 2024 محطة جديدة في رسم مستقبل مزدهر لدبي ولدولة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام عبر منصة "إكس": عام مضى وهو يحمل معه أجمل الإنجازات... ونبدأ في عام 2024 محطة جديدة في رسم مستقبل مزدهر لدبي ولدولة الإمارات في مختلف المجالات. كل عام وبلادنا بخير... كل عام وشعوب العالم بخير وسعادة وازدهار.