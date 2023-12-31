الامارات | "بنات الملوك".. رائعة شعرية جديدة لـ محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رائعة شعرية جديدة بعنوان "بنات الملوك".

ونشر سموه القصيدة في حسابه الرسمي على "إنستغرام" ونصها:

لـيلي أنـا غـير مع ليلى القصيد العنود

وقـصـيدتي يـزيـدها مـر الـليالي صـبا

وفـهمي أنـا غـير مـاتحدّه مدود وسدود

ولــو خـبـا نــور الأفـهـام هــو مــا خـبا

وعـلمي أنا غير مايبغي حضور وشهود

عــطـيّـة الله لــــي عــــزّت لــمـن يـطـلـبا

وقلبي أنا غير مايخاف الجفا والصدود

وحـبيبتي غـير تـحيا بـين وحـش الـظّبا

وصـدري أنا غير واسع مالوسعه حدود

كـنّـه بـلـد فــي إتـسـاعه لـلـمدى يـتعبا

وجـندي أنا غير ماتشبه جنودي الجنود

مـاحـد لـجـندي ولــو حــاول لـهم يـغلبا

وبـحري أنـا غـير مـاتوصل لـقاعه بـلود

ومـن دخـل فـي عواصيف الخطر يركبا

وخـوي أنـا غـير له سمعه ع دق الرعود

لــه سـيرة الـمجد كـانه جـاك عـنه الـنبا

هــذي الامــارات مـحـلوه عـليها الـعقود

بــنـات الـمـلـوك وحـيـاتي لـهـا بــو هـبـا