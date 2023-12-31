الطقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً، غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:00 والمد الثاني عند الساعة 06:17 والجزر الأول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:48.

في بحر عُمان، الموج خفيف إلى متوسط قد يضطرب ليلاً. يحدث المد الأول عند الساعة 12:10 والمد الثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 18:37 والجزر الثاني عند الساعة 07:58.