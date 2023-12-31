الامارات | رئيس الدولة: مع بداية العام الجديد.. أدعو الله أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة: مع بداية العام الجديد.. أدعو الله أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول العام الجديد 2024.
وقال سموه عبر منصة "إكس": مع بداية العام الجديد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب العالم كافة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App