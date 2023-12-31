الامارات | رئيس الدولة: مع بداية العام الجديد.. أدعو الله أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول العام الجديد 2024.

وقال سموه عبر منصة "إكس": مع بداية العام الجديد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب العالم كافة.