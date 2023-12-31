الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: 2024 عام ازدهار وعمل وإنجاز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول. وتمنى سموّه لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم الخير والازدهار.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

ونشر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «تدوينة» على منصة «إكس»، أعرب فيها عن تفاؤله بالعام الجديد، داعياً الله أن يجعله عام خير وازدهار على الإمارات، وشعوب العالم.

وقال سموّه في تدوينته: «مع بداية العام الجديد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب العالم كافة».

كما نشر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، تدوينة على منصة «إكس» بهذه المناسبة، قال فيها «نودّع اليوم عاماً إماراتياً مضى.. ونستقبل عاماً جديداً. نودّع 2023 وكلنا فخر بما حققناه وأنجزناه.. وكلنا شكر لله الذي وفقنا وسددنا وحفظ استقرارنا وأدام ازدهارنا. نستقبل العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز.. كل عام ووطني الحبيب في مجد وعز وتطور.. كل عام وذرات ترابه عزيزة غالية مصونة.. كل عام وأبناء وطني في خير وإلى خير وسعادة.. وكل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أفضل وأعظم وأكثر استقراراً وسلاماً».

كما أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي والإمارات ستظل نموذجاً في إسعاد كل من يعيش على أرضها. وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، بمناسبة العام الميلادي الجديد: «مع بداية عام جديد.. نسأل الله أن يجعله عام خير لبلادنا والعالم. نبدأ العام الجديد بهمة وعزيمة فريق عمل واحد، لدينا المؤهلات والطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات، نمضي بثبات نحو مستقبل مشرق بكل ثقة، لتظل دبي والإمارات نموذجاً في إسعاد كل من يعيش على أرضها».

بدوره، أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الإمارات تسعى لتحقيق رؤى كبرى، مشيراً إلى انطلاقة العام الجديد، والغايات العظمى التي نسعى لتحقيقها خلاله.

وقال سموّه في «تدوينة»، نشرها أمس، على منصة «إكس»، بمناسبة العام الميلادي الجديد: «يقبل علينا عام جديد بفرصه وإمكاناته وتحدياته، نتمنى فيه للعالم السلام والخير، ولوطننا وشعبنا الرفعة والازدهار».

وتابع سموّه قائلاً: «أمامنا في الإمارات رؤى كبرى، وغايات عظيمة نسعى لتحقيقها، ونأمل أن يكون هذا العام خطوة أخرى باتجاه هذه الرؤى والغايات، وأن نضع الإمارات نصب أعيننا في كلّ حلم وهدف وإنجاز. كل عام وأنتم بخير».

كما أعرب سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عن تفاؤله بالعام الجديد، بعد عام مضى مملوء بالإنجازات.

وقال سموّه في «تدوينة»، نشرها أمس، على منصة «إكس»، بهذه المناسبة: «عام مضى وهو يحمل معه أجمل الإنجازات.. ونبدأ في عام 2024 محطة جديدة في رسم مستقبل مزدهر لدبي ولدولة الإمارات في مختلف المجالات. كل عام وبلادنا بخير.. كل عام وشعوب العالم بخير وسعادة وازدهار».

ونشر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تدوينة على منصة «إكس»، أعرب فيها عن تطلعه إلى أن يكون 2024 عاماً للسلام والاستقرار والخير للبشرية.

وقال سموّه: «كل عام ودولتنا بكل خير وسعادة ونجاح.. خلال 2023 حققت دولتنا الكثير من الإنجازات الحضارية، ومع بداية العام الجديد نتطلع لمواصلة مسيرتنا التنموية ومضاعفة إنجازاتنا الوطنية. تمنياتنا أن يكون 2024 عاماً للسلام والاستقرار والخير للبشرية».

محمد بن زايد:

• أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير في إماراتنا الحبيبة.. وأمن وسلام لشعوب العالم كافة.

محمد بن راشد:

• نودّع 2023 وكلنا فخر بما حققناه وأنجزناه.. وكلنا شكر لله الذي وفقنا وسددنا وحفظ استقرارنا.

حمدان بن محمد:

• لدينا المؤهلات والطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات.

مكتوم بن محمد:

• غايات عظيمة نسعى لتحقيقها خلال العام الجديد.

أحمد بن محمد:

• محطة جديدة في رسم مستقبل مزدهر لدبي والدولة.

منصور بن محمد:

• نتطلع لمواصلة مسيرتنا التنموية ومضاعفة إنجازاتنا.