فيديو.. الإمارات تستقبل العام الجديد بعروض ضوئية وألعاب نارية

ابوظبي - سيف اليزيد - أنارت الألعاب النارية والعروض الضوئية، مساء اليوم، سماء العاصمة أبوظبي ابتهاجاً ببداية العام الميلادي الجديد 2024.

وفي مدينة دبي، انطلقت احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية 2024، حيث شهدت واجهة برج خليفة عرضا بصريا وموسيقيّا.