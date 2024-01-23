«أبوظبي للمغامرات».. تشويق وتحدٍّ للمصاعب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يخوض فريق شرطة أبوظبي للمغامرات، التابع لمركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية، نمطاً جديداً من الرياضات يتسم بالتشويق وتحدي المصاعب في إطار آمن وتحت إشراف مدربي شرطة أبوظبي المحترفين، وذلك ضمن اهتمامها بتعزيز روح الفريق الواحد ورفع مستوى مهارات المنتسبين وتحفيزهم على ممارسة الرياضة، ومن ضمنها رياضة التحدي والمغامرة، والتي تتميز بالشجاعة والحماسة على اجتياز أصعب التحديات بنجاح.

وأوضح العميد عصام عبدالله آل علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، أن فرع المغامرات التابع لقسم التدريب يضطلع بعدة مهام يمكن تقسيمها لثلاثة محاور، الأول يركز على نشر ثقافة رياضات التحدي والمغامرات بين منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي وتدريبهم من خلال أنشطة المغامرات، والثاني يركز على تأهيل وتدريب الفريق، تعزيزاً لسمعة شرطة أبوظبي في المحافل الدولية والإقليمية والعالمية، حيث نجح الفريق في تحقيق مستويات متقدمة في اجتياز المغامرات، أما المحور الثالث فيشمل إعداد وتنفيذ دورات تخصصية في مجال رياضة المغامرات، بهدف تطوير وصقل مهارات الفريق.

وذكر أن الفريق حقق منذ إنشائه إنجازات عديدة، أبرزها كان صعود جبل كليمنجارو، وصولاً لأعلى قمة في القارة الأفريقية (قمة أوهورو) والتي تقع في تنزانيا بارتفاع 5895 متراً، والتجديف بقوارب الكاياك حول الإمارات السبع في البحر المفتوح، ابتداءً من إمارة الفجيرة ولغاية إمارة أبوظبي عند سارية العلم (المارينا) لمسافة 360 كيلومتراً خلال 6 أيام متتالية، شملت التعايش مع الطبيعة والاعتماد على النفس أثناء المغامرة للعنصر الرجالي، أما العنصر النسائي فقد قطع مسافة 110 كيلومترات بواسطة التجديف بقوارب الكاياك خلال 3 أيام متتالية من منطقة المرفأ إلى جزيرة أبوظبي عند سارية العلم (المارينا)، إلى جانب صعود قمم الإمارات السبع خلال مبادرة يوم العلم (جبل جيس، جبل حفيت، جبل الرابي، حبل مبرح، قمة أم النسور، وادي شوكة...).

36 مغامرة تسلق ومسير جبلي وتجديف بقوارب الكاياك خلال 2023

نفذ فرع المغامرات 36 مغامرة في العام الماضي 2023 لمنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بواقع 3 مغامرات شهرياً، شملت مغامرات التسلق الجبلي ونزول المنحدرات، المسير الجبلي، والدراجات الجبلية، المسير الصحراوي، بالإضافة إلى التجديف بقوارب الكاياك.

وتتضمن خطة الفرع للعام الحالي إضافة مغامرات الغوص والقفز الحر بالمظلات والتي تقتصر على من يمتلكون الخبرات المطلوبة.

ويتم التركيز في خطة العام الحالي على الجانب المجتمعي، حيث يمكن لأبناء وذوي منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي الانتساب للمغامرات التي سيتم تنفيذها.

وقبل كل مغامرة يتم عقد ورشة للمشاركين، سواء أكانوا مبتدئين أم ممارسين لرياضات المغامرة، لضخ أكبر قدر من المعلومات وتخليلها ببعض المهارات التي يتم تطبيقها أثناء تنفيذ المغامرة.

ويكتسب المشاركون في المغامرات فوائد عديدة، منها فوائد اجتماعية من خلال التواصل مع المنتسبين الآخرين وتبادل المعلومات، تنمية روح التحدي والمغامرة وروح العمل الجماعي، كما أنها تمثل فرصة للمشاركين لكسر الروتين والتخلص من ضغوطات العمل والحياة اليومية، وغرس الثقة في القدرة على تحقيق الإنجاز وتنمية القوة البدنية للمنتسبين.

3 أسابيع دورة تدريبية لقياس القدرة على التحمل وتجاوز العقبات

يخوض «فريق شرطة أبوظبي للمغامرات» عدة مغامرات منها: المغامرات الجبلية مثل (المسير الجبلي، تسلق الجبال، الدراجات الجبلية، نزول المنحدرات)، المغامرات البحرية (التجديف بقوارب الكاياك، الغوص واستكشاف الكهوف والمرجان)، المغامرات الجوية (القفز الحر بالمظلات)، وذلك لتحقيق هدف معين.

ويضم أعضاء دائمين، كما تتم تغذيته من خلال منتسبي شرطة أبوظبي الراغبين بالانضمام للفريق، ويشترط لذلك اجتياز الفحوصات الطبية وقياس مستوى قدراتهم البدنية والذهنية، ويتم تنسيبهم (لدورة مهارات التحدي والمغامرات التأسيسية) لمدة 3 أسابيع، إلى جانب خطة تدريبية عامة (طويلة الأمد) لمدة عام، لضمان استمرارية التدريب وتوفر اللياقة البدنية، إلى جانب تدريبهم على عدد من التمارين والتعايش مع الطبيعة واستخدام مهارات المغامرات ومعايير الأمن والسلامة وغيرها.

وتأتي التدريبات في إطار الاهتمام المتواصل لاختبار القوة الجسدية والذهنية لأعضاء فريق المغامرات وقياس قدرته على التحمل وتجاوز العقبات والتضاريس الجبلية الوعرة وبث روح العمل الجماعي، مما يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة الأداء وتعزيز المهارات الرياضية، ضمن استعداداته للمشاركة في رياضات التحدي والمغامرات المحلية والإقليمية.

كما يعزز الانتساب والمشاركة ضمن الفريق الثقة بالنفس والتحلي بروح العمل الجماعي، الصبر، الشجاعة والإقدام، اتخاذ القرار وإدارة الأزمات، كما يستفيد المشاركون باكتساب معلومات جيولوجية مرتبطة بمكان المغامرة، وغيرها الكثير.

معدات خاصة بحسب طبيعة المغامرات

تختلف المعدات المستخدمة لكل مغامرة حسب مكانها وزمانها والأجواء المقامة فيها، وكذلك الهدف منها، فعلى سبيل المثال، تتطلب المغامرة البحرية معدات أساسية تشمل (قارب الكاياك، المجداف، سترة النجاة، حقيبة الإسعافات الأولية، حقيبة التموين).

أما المغامرة الجبلية، فتتكون معداتها من (قبعة للحماية من الشمس، ملابس مخصصة للمشي الجبلي بمواصفات معينة، حذاء جبلي ذي أرضية تساعد على المشي والثبات أثناء المسير، حقيبة المعدات، عصا المساعدة...وغيرها).

كما أن مغامرة المسير الجبلي تختلف من منطقة لأخرى، فطبيعة الجبل وطبيعة المسار تفرض إعداداً مختلفاً لكل مكان، ونوع الجبل هل هو كلسي مثل جبل حفيت، أم ناري مثل سلسلة جبال الحجر؟