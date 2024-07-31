الامارات | عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيطاليا يبحثان هاتفيا الشراكة الإستراتيجية والتطورات في المنطقة

- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيطاليا يبحثان هاتفيا الشراكة الإستراتيجية والتطورات في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي أنطونيو تاجاني وزير خارجية جمهورية إيطاليا علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيزها في القطاعات كافة.
كما استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
