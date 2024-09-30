محمد بن حمد الشرقي: التعليم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين العقول بالأدوات المعرفية، وتوفير متطلبات تطوير العملية التعليمية التي تسهم في تحقيق نهضة الوطن ودعم ركائز تنميته.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، حفل تخريج 374 طالباً وطالبة في كليات التقنية العليا في الفجيرة، دفعة العام 2024، تحت شعار: «تمكين العقول.. صناعة المستقبل»، والذي أقيم في قاعة «البيت متوحد» بالإمارة، يرافق سموه نجله الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيس كليات التقنية العليا.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز جودة التعليم وممارساته الأكاديمية والتطبيقية، ودعم سموّه لمنظومة المؤسسة التعليمية في الإمارة، باعتبارها ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنمية الشاملة، ومساهماً رئيسياً في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة نحو الريادة العالمية في قطاع التعليم. وهنّأ سموّه الخريجين والخريجات وعائلاتهم على هذا الإنجاز العلمي، واجتيازهم هذه المرحلة الدراسية بنجاح، داعياً إياهم إلى مواصلة رحلة التعلم والاستفادة من الفرص المتاحة في كافة المجالات لخدمة الوطن والمساهمة في تطوره وبناء نهضته، ومشيداً سموّه بجهود الكادر التعليمي ودعم أولياء أمور الطلبة نحو تحقيقهم أفضل النتائج.

وألقى الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، كلمةً باسم مجلس أمناء الكليات، أشاد فيها بدعم القيادة الرشيدة المتواصل للقطاع التعليمي في إمارة الفجيرة، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل حافزاً كبيراً ومهمّاً لانتهاء المرحلة الدراسية لدفعة هذا العام بنجاح.

«مسار التميز»

تضمن برنامج الحفل عرضاً مرئياً بعنوان «مسار التميز»، الذي استعرض إنجازات الخريجين. ثم ألقى الخريجون كلمات معبرة عن شكرهم وامتنانهم، تلتها لحظة أداء قسم الولاء، ثم مراسم التخريج، وتكريم الطلبة المتميزين. حضر الحفل عدد من المسؤولين وأولياء أمور الخريجين وذويهم.