حاكم أم القيوين: يوم العلم يرسخ حب الوطن ويعزز مشاعر الانتماء والولاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن "يوم العلم" مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، وهو يوم استثنائي نعبر فيه عن فخرنا واعتزازنا، بما حققته دولتنا من إنجازات على مختلف الأصعدة، وعزمنا على مواصلة مسيرة البناء والازدهار، والرخاء والأمن والاستقرار.

وقال سموه، في كلمة له بهذه المناسبة إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يوم الثالث من نوفمبر من كل عام مناسبة وطنية نؤكد فيها عمق انتمائنا ووفائنا لهذا الوطن وتعضيد التلاحم الوطني وترسيخ صورة الإمارات لتبقى رايتها دوماً عالية خفاقة بنجاحاتها الاستثنائية وتطلعاتها للمستقبل، مستندين على إنجازات العقود الماضية التي حققت فيها دولتنا منجزات كبيرة غير مسبوقة في مختلف المجالات.

وأضاف سموه أن رفع العلم يرسخ حب الوطن في نفوس المواطنين ويعزز فيهم مشاعر الانتماء والولاء له ولقيادته، والتمسك بقيم الاتحاد والمحافظة على المكانة الرائدة لدولتنا التي أصبحت رمزاً للسلام وعنواناً للعزيمة والإرادة والإنجازات في كافة المجالات، والمضي بمسيرتها الواثقة نحو المزيد من النجاحات وتعزيز سمعتها العالمية.

وتقدم سموه، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ومواطني الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكداً أن يوم العلم فرصة للتعبير عن الانتماء والولاء والحب للوطن.