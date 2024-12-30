الامارات | محمد العبار متحدثاً رئيسياً في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 ديسمبر 2024

أعلنت "قمة المليار متابع"، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها على مستوى العالم، عن انضمام محمد علي العبّار المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار، إلى قائمة المتحدثين الرئيسيين في القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ويشارك فيها نخبة من أهم قادة الشركات العالمية، وأبرز المؤثرين وصناع المحتوى العالميين.

كما أعلنت القمة عن انضمام شركة إعمار، إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للنسخة الثالثة من القمة التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، في (أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

ويتابع حسابات "إعمار و"برج خليفة" أكثر من 5 ملايين متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض محمد علي العبّار خلال قمة المليار متابع مسيرته في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال وإطلاق المشاريع الرائدة، وكيف تمكن من الانطلاق بشركة "إعمار" التي أسسها في العام 1997 لتصبح إحدى أهم شركات التطوير العقاري في المنطقة والعالم.

وتتوزع أنشطة محمد العبار الاستثمارية بين العقارات، وتجارة التجزئة، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، فهو مؤسس موقع "نون.كوم" الذي أطلقه في العام 2017 وأصبح منصة التجارة الإلكترونية الأولى في المنطقة التي تمتاز بنظام بيئي رقمي متكامل، ورئيس مجلس إدارة شركة "إيغل هيلز" ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أمريكانا".

والعبار أيضاً مستثمر رئيسي في Middle East Venture Partners MEVP، الصندوق الذي يقدم للمستثمرين فرصاً استثمارية في قطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

إلهام الجيل الجديد

وقال محمد علي العبّار: "نتطلع من خلال شراكتنا مع قمة المليار متابع إلى المساهمة في إبراز دولة الإمارات كوجهة رائدة في الاستثمار العقاري والسياحي، وخلق محتوى إبداعي يعكس تميز مشاريع إعمار وحضورها القوي في المشهد الإعلامي الجديد، ويسعدنا أن نكون جزءاً من نجاح المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في تنظيمه لقمة المليار متابع، التي تجمع أبرز المؤثرين وصناع المحتوى والعقول المبدعة، من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "تمثل شراكتنا مع قمة المليار متابع فرصة مميزة أمامنا لترسيخ حضور شركة إعمار في الأنشطة الإبداعية التي تزخر بالفرص والكفاءات الشابة، والتي من الممكن أن تساهم معنا في تعزيز ربط العديد من القطاعات الاقتصادية مثل التجزئة والضيافة والترفيه والعقار وغيرها بالتحولات الرقمية الحديثة والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق انتشار أكبر والوصول إلى جمهور أوسع، من خلال إلهام الجيل الجديد من صناع المحتوى والمؤثرين وتشجيعهم على استخدام مشاريع إعمار كأيقونات عالمية تسهم في رواية قصص ملهمة عن تطور دبي".

دعم صناع المحتوى

وتهدف الشراكة بين "قمة المليار متابع" وشركة "إعمار" إلى دعم صناع المحتوى وتعظيم تأثيرهم عبر إطلاعهم على أحدث المستجدات التي تشهدها قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والعقارات، والتحولات الرقمية التي تؤثر فيها، ودعم التحول الرقمي في القطاع العقاري، ما يؤدي إلى الارتقاء بصناعة المحتوى الهادف، من خلال التعاون مع المؤثرين وصناع المحتوى لإنتاج محتوى مرئي يجذب السياح والمستثمرين والعملاء، ويعمل على تعزيز العلامة التجارية لإعمار ويساهم في استقطاب مستثمرين دوليين وشركاء جدد وإقامة شراكات جديدة من شأنها مضاعفة حجم سوق الاقتصاد الإبداعي وزيادة مساهمته في تسريع خطط التنمية الشاملة في المنطقة والعالم.

وتعتبر "إعمار" إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري وهي من أكبر مطوري العقارات في دولة الإمارات وتشتهر بتطويرها للمشاريع العقارية العملاقة مثل برج خليفة أطول مبنى في العالم، ودبي مول أكبر مركز تسوق في العالم، وسجلت "إعمار" 14.4 مليار درهم إجمالي إيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري، و7.8 مليار درهم أرباحاً صافية، قبل احتساب الضرائب، محققة نموا بنسبة 17%، و33% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.