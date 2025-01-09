قمة المليار متابع تعلن أسماء المرشحين الخمسة للمنافسة على جائزتها

9 يناير 2025 20:00

أعلنت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها عالمياً، عن أسماء المرشحين الخمسة المتأهلين للمنافسة على الفوز بجائزة القمة والبالغة قيمتها مليون دولار، والتي تعد أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف.

وتم اختيار المرشحين الخمسة عن طريق تصويت الجمهور في الفترة من 22 - 28 ديسمبر 2024، حيث بلغ عدد الأصوات 3.3 مليون صوت من جميع أنحاء العالم.

وتُعقد النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري، في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتهدف جائزة قمة المليار متابع إلى تشجيع صناع المحتوى الذين يترك محتواهم بصمة إيجابية، ويغير المجتمعات نحو الأفضل، ويصنع أجيالاً تبني مستقبلاً أعظم، ويؤثر في صناعة العقول، ويقرب الشعوب من بعضها بعضاً، ويرسخ قيم التراحم والتعاطف بين البشر.

وسينتقل المرشحون الخمسة إلى المرحلة التالية، حيث ستختار لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء ومؤثرين ومستشارين عالميين، فائزاً منهم ضمن جلسات مغلقة يومي 11 و12 يناير الجاري، وسيتم الإعلان عن الفائز يوم الإثنين 13 يناير الحالي. وتضم لجنة التحكيم صانع المحتوى أحمد الغندور، وسفير النسخة الثالثة للقمة، وصانعة المحتوى براجاكتا كولي، وسفيرة النسخة الثالثة للقمة، وصانع المحتوى زاكري ديرينيوسك، وصانع المحتوى أمين إمنير، الفائز بلقب صانع الأمل للعام 2024، وصانع المحتوى حسن سليمان أحمد، المعروف باسم «أبو فلة».

وتشمل قائمة المرشحين الخمسة للمنافسة على الفوز بجائزة القمة، كلا من محمود زعيتر من فلسطين، وهو صانع محتوى من قطاع غزة، يسهم من خلال محتواه الملهم والإيجابي في بث روح التفاؤل في أرجاء غزة، ويظهر للعالم أن الأمل يمكن أن يولد حتى في أشد الظروف، بالإضافة إلى إسهامه في توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، وطرحه القضايا الاجتماعية وإلهام التغيير الإيجابي، ولديه نحو 3 ملايين متابع على جميع المنصات.

كما ضمت القائمة ناصر العقيل، من المملكة العربية السعودية، الذي أسس قناته تحت اسم «دوباميكافين»، والذي يحول الكتب المعقدة إلى أفكار واضحة وعملية، ويسعى لتبسيط المفاهيم العلمية، ويقدمها بطريقة سهلة وجذابة، لجعلها في متناول الجميع، ويتابعه نحو 9 ملايين مشترك على جميع المنصات.

وتأهل إلى هذه المرحلة، صُنّاع المحتوى ضمن مبادرة «مؤثرون لأجل لبنان» (لبنان)، وهم 4 صانعي محتوى يشكلون يداً واحدة لمساعدة الأسر النازحة وإعادة بناء المجتمعات في أوقات الأزمات، وتضم المجموعة كلاً من عبد الله سعادة، وحسن هاشم، وحسن رعد، وعبير الصغير، ويبلغ إجمالي متابعي أفرادها أكثر من 40 مليون متابع.

ومن المرشحين الخمسة أيضاً، سايمون سكويب، من المملكة المتحدة، وهو رائد أعمال ومتحدث ملهم، سخر محتواه لمساعدة الناس في تحقيق أحلامهم، وليثبت أن الإرادة القوية تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين، مركزاً على تحفيز قادة المستقبل، ودعم المشاريع الاجتماعية التي تُعالج القضايا العالمية؛ ويتابعه أكثر من 9 ملايين متابع في جميع منصات التواصل الاجتماعي.

كما تأهل سامويل ويدينهوفر من أستراليا، وهو مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي يسعى إلى نشر الأمل والبهجة، ويؤمن بأن العطاء يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين، ولديه أكثر من 10 ملايين متابع على منصات التواصل الاجتماعي.وكانت قمة المليار متابع قد أعلنت عن استقبال جائزتها أكثر من 16 ألف مشاركة من صانعي محتوى يمثلون نحو 190 دولة خلال 3 أسابيع.