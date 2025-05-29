«لا تتردد.. افسح الطريق فوراً».. حملة لتعزيز الاستجابة السريعة لمركبات الطوارئ

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة «لا تتردد.. أفسح الطريق فوراً» بالتعاون مع دائرة الصحة ودائرة البلديات والنقل ممثلةً في مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل». وذلك بهدف بناء ثقافة الاستجابة الإيجابية والفورية لدى السائقين وترسيخ مفهوم القيادة المسؤولة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية إفساح الطريق لمركبات وآليات الطوارئ بما يضمن وصولها إٕلى مواقع الحوادث في أسرع وقت لإنقاذ الأرواح والممتلكات على طرق أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم.

وعقدت شرطة أبوظبي مؤتمراً صحافياً بالتعاون مع الشركاء، بحضور كل من العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي المتحدث من شرطة أبوظبي، والمقدم حسن علي الكثيري المتحدث من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومن دائرة الصحة الدكتورة سلامة جمال بن رفيع، مدير مركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ بالإنابة في مركز أبوظبي للصحة العامة، والمهندسة سمية سعيد النيادي من مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل».

ودعت الحملة السائقين إلى التفاعل مع أدبيات وقيم الحملة لتكون سلوكاً راسخاً في مجتمعنا، ومن بين ذلك أن كل ثانية في حالات الطوارئ مهمة للاستجابة والتعامل مع حادث سيارة، حريق، صرخة ألم، وأن صوت صافرة الإنذار قد يكون لدى بعض السائقين مجرد صوت عادي ولكنه صوت أمل للآخرين في وصول مساعدة للإنقاذ والإسعاف.

وحددت شرطة أبوظبي 6 إرشادات مهمة يجب على السائقين الالتزام بها الأولى على (الطرق الرئيسة) حيث تستخدم سيارات الطوارئ المسار الأيسر في الطرق الرئيسة ويجب على السائقين إفساح المجال لها بالانتقال إلى المسار الأيمن فور اقترابها.

والثانية (عند الازدحام) يجب الالتزام تماماً بعدم استخدام كتف الطريق، وذلك لاستخدامه من سيارات الطوارئ.

والثالثة (في الطرق الداخلية)، حيث يتوجب على السائقين إفساح الطريق لسيارات الطوارئ أثناء تحركها بالانتقال يميناً ويساراً بين المركبات في الطرق الداخلية التي لا يوجد بها كتف طريق.

والرابعة (عند تقاطعات الطرق) حيث يجب على المركبات في الطرق الجانبية ذات الإشارة الخضراء، التوقف تماماً والانتظار حتى عبور سيارات الطوارئ التي يجوز لها عبور الإشارة الضوئية الحمراء وهي في الغالب تتوقف لوهلة ثم تتابع تحركها بحذر.

والخامسة (في الميادين والدوارات) تدخل سيارات الطوارئ الدوارات بحذر ثم تشق طريقها، ويجب على باقي السيارات عند رؤيتها إفساح المجال لها بعدم دخول الدوار، وإعطاؤها أولوية المرور.

أما السيارات في داخل الدوار فتستمر بالتحرك نحو الأمام مع توسعة الطريق نحو اليمين عند أول فرصة والسادسة (في الطرق ذات المسارات المزدوجة بمسار واحد) تشقّ سيارات الطوارئ طريقها بين السيارات في وسط الطريق، وعلى السيارات الأخرى التي تسبقها التحرك لأقصى اليمين دون الخروج من كتف الطريق، ويجب تحرك السيارات المقابلة لها في المسار المعاكس إلى أقصى اليمين لإفساح المجال لها.