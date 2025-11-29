عمار بن حميد يطّلع على مشاريع الطرق المستقبلية في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أكّد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أنّ تطوير البنية التحتية يعد محوراً رئيسياً في رؤية عجمان للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه في الديوان الأميري، أمس، وفداً من دائرة البلدية والتخطيط برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، حيث اطّلع سموّه على عدد من مشاريع الطرق المستقبلية بالإمارة.

واستمع سموّ ولي عهد عجمان إلى شرح مفصّل من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حول المشاريع، وما تتضمنه من طرق جديدة، وتوسعات تهدف إلى توفير بنية تحتية عصرية تواكب النهضة والنمو العمراني والسكاني بالإمارة، إلى جانب تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع معدلات الجّودة والسلامة.

وقال سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إنّ عجمان بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، تولي تطوير بنيتها التحتية أهمية كبيرة؛ لكونها ركيزة أساسية في دعم التنمية الشاملة، وتعزيز جودة الحياة.

وثمّن سموّه، خلال اللقاء، جهود فريق العمل في دائرة البلدية والتخطيط في خدمة المجتمع، مشدداً سموّه على ضرورة اعتماد خطط هندسية مبتكرة تضمن استدامة الطرق وكفاءتها مستقبلاً.

وأكّد سموّه أنّ عجمان ستواصل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بما يواكب التطور الحضري المتسارع الذي تشهده الإمارة، عبر توفير شبكة طرق حديثة تلبي احتياجات اليوم، وتستشرف متطلبات المستقبل.

دافع كبير

ثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، توجيهات صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، والمتابعة المستمرة لسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لتطوير البنية التحتية في الإمارة، مؤكداً أنّ هذا الدعم يشكّل دافعاً كبيراً لمزيد من العمل والمشاريع.

وقال: «إنّ حكومة عجمان تضع تطوير البنية التحتية في مقدمة أولوياتها لما لذلك من أثر مباشر على جودة حياة الناس، ونحن في دائرة البلدية والتخطيط نعمل على توفير شبكة طرق وبنية تحتية متكاملة بمواصفات عالمية، تربط مختلف مناطق الإمارة، وتسهّل حركة تنقّل أفراد المجتمع».