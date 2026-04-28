منصور بن زايد يستقبل وزير الأوقاف السوري

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في قصر الوطن بأبوظبي، معالي محمد أبو الخير شكري، وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات، بما يحقّق المصالح المشتركة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر.