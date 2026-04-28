نهيان بن زايد شخصية العام 2026 لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، اليوم، اختيار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير شخصية العام 2026، وذلك تقديراً وعرفاناً، لما يبذله سموه، بحرص وإخلاص، في تنمية وتطوير القطاع الزراعي وزراعة النخيل وإنتاج التمور على وجه الخصوص.

وشهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة عشرة 2026، بحضور معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (FAO-RNE)، إضافة إلى أكثر من 30 وزيراً ووكيل وزارة للزراعة من الدول المنتجة للتمور.

كما حضره 60 من أعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة، منهم 35 من السلك الأجنبي، و25 من السلك العربي، ومديرو 6 من المنظمات الإقليمية والدولية، بجانب أعضاء مجلس الأمناء، والفائزين والمكرمين بالجائزة وحشد كبير من المختصين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أصبحت منصة عالمية رائدة لتعزيز التعاون والحوار بين الباحثين والخبراء وصنّاع القرار، بما يسهم في تطوير قطاع النخيل والارتقاء بالابتكار الزراعي على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل الزراعة أساساً للتنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وأوضح أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دعمها القوي لقطاع الزراعة باعتباره ركيزةً أساسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، من خلال الشراكات الاستراتيجية والاجتماعات الوزارية، التي تُسهم في تبادل الخبرات وبناء مبادرات مشتركة تخدم الإنسان والتنمية.

وأضاف معاليه أن الجائزة تمضي قدماً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو أمن غذائي مستدام قائم على الابتكار، حيث رسّخت دولة الإمارات مكانتها العالمية في الابتكار الزراعي.

ووجّه معاليه الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته للمؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر ودعمه المتواصل لمسيرة الجائزة ومبادراتها النوعية، معرباً عن بالغ الامتنان لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، على إشرافه وحرصه الدائم على دعم المبادرات، التي تعزّز الاستدامة، وترسّخ إرث زايد الإنساني في خدمة الإنسان والبيئة.

وكرّم معاليه عدداً من الشخصيات الوطنية والدولية، التي ساهمت في خدمة وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وهم معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بسلطنة عُمان، ومعالي المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، بمملكة البحرين، ومعالي علاء الدين فاروق السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، وسعادة أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى الدولة، وسعادة محمد غانم راشد القصيلي المنصوري، من دولة الإمارات، وسعادة الأستاذ الدكتور محمد بصري، أستاذ فخري، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بالمملكة المغربية إضافة إلى تكريم شركة تمور الإمارات.

كما كرّم معاليه الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة عشرة 2026 وذلك على النحو التالي: عن فئة البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة، فاز بالجائزة مناصفة كل من الدكتور فوزي أحمد بنات، من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور تاي يون كيم من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا من دولة الإمارات.

وعن فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة، فاز بالجائزة مؤسسة مشاتل الساحل الأخضر من دولة الإمارات.

وعن فئة المنتجين والمصنّعين والمسوّقين المتميزين، فاز بالجائزة قماشة سيف بطي المزروعي من دولة الإمارات.

وعن فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي، فاز بالجائزة مناصفة كل من الدكتور سالم البابلي من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، ووحدة البيئة والتنمية المستدامة بالجامعة الأميركية في بيروت/ الجمهورية اللبنانية.

وعن فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي، فاز بالجائزة مناصفة كل من الدكتور ذيب يوسف ذيب عويس من المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور أمجد أحمد محمد القاضي من جمهورية مصر العربية.

كما شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الخاص بالائتلاف الدولي لمكافحة «سوسة النخيل الحمراء» في دورته الثانية 2026، بدعمٍ من مكتب الشؤون الدولية، بديوان الرئاسة، وبالتعاون مع مؤسسة «جيتس» العالمية، وبتعاونٍ وثيق، بين المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وبالتعاون كذلك، مع المركز الدولي للزراعة الملحية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ويمثّل هذا الائتلاف، استجابة مواتية، لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، ويسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لنخيل التمر، إضافة إلى تقديم حلول صديقة للبيئة، تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في العالم.

وأعرب معالي الدكتور شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر، عن اعتزاز المنظمة بالشراكة الإستراتيجية الراسخة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً ملهماً في قيادة التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة.

وثمّن الدور الريادي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التي تحوّلت إلى منصة عالمية للتميُّز والابتكار، تسهم في دعم البحث العلمي واستشراف مستقبل قطاع النخيل والتمور.

وأوضح أن قطاع التمور يواصل نموه عالمياً، حيث بلغ الإنتاج العالمي نحو 9.66 مليون طن متري خلال عام 2023، فيما تستحوذ منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على أكثر من 75% من الإنتاج العالمي، مما يضاعف مسؤولية المنطقة في تعزيز القيمة المضافة لهذا المحصول الاستراتيجي.

وأضاف أن مواجهة تحديات التغير المناخي وشُح المياه وسوسة النخيل الحمراء تتطلب توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بجانب تمكين المرأة والشباب باعتبارهم شركاء رئيسيين في ضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

وأشار مدير عام الفاو إلى أهمية المنصة الرقمية لأصناف التمور بالإمارات، التي تعمل عليها كل من مؤسسة زايد الخير وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، باعتبارها أداة متقدمة لتوثيق المعرفة وتبادل الخبرات، بجانب دور المؤتمر الدولي لنخيل التمر في دعم البحث العلمي وتطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن هذه المبادرات تجسّد التزام الإمارات بمواصلة مسيرة الابتكار والاستدامة وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتميُّز الزراعي.

من ناحية أخرى، أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على هامش الاجتماع، انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، بمشاركة 218 عالماً وباحثاً من 30 دولة، يقدمون 84 ورقة بحثية و74 ملصقاً علمياً، إضافة إلى تسجيل 60 باحثاً للحضور، مشيراً إلى أن المؤتمر يتضمن خمس جلسات علمية موزّعة على ثلاثة أيام، وهي جلسة خاصة حول سوسة النخيل الحمراء، وجلسة حول الآفات الأخرى وأمراض نخيل التمر، وجلسة حول التكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية، والإكثار بزراعة الأنسجة، وجلسة حول زراعة وإنتاج نخيل التمر، وجلسة حول الممارسات الفنية لنخيل التمر، والموضوعات العامة ذات الصلة.

وشهد معاليه، خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة 2026، عرض فيلم وثائقي خاص استعرض المسيرة الملهمة للجائزة منذ انطلاقتها عام 2007، وسلّط الضوء على التحول النوعي، الذي حققته الجائزة خلال مسيرتها، حيث أصبحت منصةً دولية تجمع بين البحث العلمي والابتكار الزراعي وخدمة المزارعين، وتسهم في تعزيز مكانة نخيل التمر كرمز للهوية والعطاء والاستدامة.

كما شهد معاليه، التوقيع على أربع مذكرات تفاهم لعام 2026 مع عدد من وزراء الزراعة ومديري المنظمات الإقليمية والدولية في عدد من الدول، بهدف تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للجائزة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الوطني والعربي والدولي.

وشملت المذكرات، مذكرة تفاهم بين الجائزة وشركة كابيتال للفعاليات، لتنظيم معرض أبوظبي للتمور بدورته الثانية عشرة 2026، ومذكرة تفاهم بين الجائزة ووزارة الزراعة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتنظيم المهرجان الدولي الخامس للتمور الموريتانية 2026، ومذكرة تفاهم بين الجائزة ووزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية لتنظيم المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية 2026، ومذكرة تفاهم بين الجائزة ومنصة زرعي في جمهورية مصر العربية بشأن مشروع تطوير احتباس الكربون من نخيل التمر في دولة الإمارات.

كما شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إطلاق ستة كتب علمية صدرت عن الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وهي كتاب «زراعة نخيل التمر في نصف الكرة الجنوبي»، وكتاب «النخلة في عيون العالم» (2022-2023-2024)، وكتاب «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معاملة التمور»، وكتاب «جودة وسلامة التمور من المزرعة إلى المستهلك»، وكتاب «تمور المجهول، الأهمية تقنيات الإنتاج، التثمين والتسويق»، وكتاب «التراث التكنولوجي لاستخدام مخلفات نخيل التمر»، حيث جرت مراسم إطلاق الكتب بحضور مؤلفي هذه الكتب.