نهيان بن زايد: قواتنا المسلحة الباسلة نموذج يُحتذى به في الكفاءة والجاهزية والاحترافية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن توحيد القوات المسلحة الإماراتية، مناسبة وطنية مجيدة، يستذكر فيها شعب الإمارات إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وما قدّمه من عطاء وإخوانه القادة المؤسسون لترسيخ دعائم الوحدة، لتكون محطة فخر وعلامة فارقة في مسيرة الدولة، ومنطلقاً نحو مستقبل أكثر أمناً وثباتاً.

وقال سموه، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة: «إن قواتنا المسلحة الباسلة - بفضل الله - ثم بدعم القيادة الرشيدة أصبحت نموذجاً يُحتذى به في الكفاءة والجاهزية والاحترافية العالية، تحمل رسالة الشرف والمسؤولية، وتسهر على أمن الوطن واستقراره، وتحمي حدوده ومقدراته، لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة في ميادين العزة والسيادة».

وأضاف سموه: «تأتي هذه المناسبة الوطنية لتؤكد أن قوة الأوطان تبدأ من تماسك أبنائها، وأن الإمارات منذ تأسيسها قامت على قيم الوفاء والتلاحم والإخلاص، فلطالما كانت القيادة والشعب صفاً واحداً في البناء والتنمية والدفاع عن الأرض وصون الكرامة الوطنية».

وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان: «نستذكر أيضاً في هذه الذكرى بكل فخر تضحيات شهدائنا الأبرار، الذين كتبوا بدمائهم الطاهرة أسمى معاني الولاء والانتماء، وجعلوا من التضحية من أجل الوطن درساً خالداً للأجيال، لتظل تضحياتهم وسام عز على صدر الوطن، ومنارة تهدي أبناءه إلى معاني الفداء والإخلاص».

وجدد سموه العهد بمواصلة العمل من أجل رفعة الإمارات، وترسيخ قيم المسؤولية الوطنية في نفوس أبنائنا، وغرس حب الوطن في القلوب، ليبقى كل فرد جندياً مخلصاً في موقعه، يسهم بعلمه وعمله وأخلاقه في خدمة وطنه.. وقال: «نسأل الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، ويوفق قيادتنا الرشيدة لكل خير، وأن يحمي أبناء قواتنا المسلحة، لتبقى الإمارات وطناً للعزة، ونموذجاً عالمياً في الوحدة والقوة والازدهار».