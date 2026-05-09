«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل «صحة»، بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي، تطوير منظومة صحية متقدمة تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والابتكار الطبي، من خلال تبني أحدث التقنيات الصحية والرقمية، وتعزيز البحث الطبي، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يدعم بناء نموذج صحي قائم على الابتكار والوقاية والرعاية المتمحورة حول الإنسان.



وأكدت الدكتورة بادية البندر، مدير إدارة الشؤون الطبية في «صحة»، بمناسبة يوم الإمارات الطبي، الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام، أن «صحة» تواصل العمل على بناء منظومة صحية أكثر ترابطاً واستباقية، تعتمد على الوقاية، والطب الدقيق، والبحث الطبي، والاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو نموذج صحي قائم على التنبؤ والوقاية والحماية.

وقالت لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذا النهج يدعم طموحات أبوظبي ودولة الإمارات في ترسيخ نموذج صحي عالمي المستوى يضع صحة الإنسان والأسرة والمجتمع في صميم أولوياته، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة في الابتكار الطبي، وتطوير البحث العلمي، وتوسيع استخدام البيانات والتقنيات المتقدمة، وبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من التحول الصحي. وأوضحت أن القطاع الصحي يشهد توسعاً متسارعاً في توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، لا سيما في مجالات التصوير الطبي، ودعم الفحوصات التشخيصية، والخدمات الرقمية المعززة للصحة النفسية، بما يسهم في تطوير نماذج رعاية صحية أكثر دقة وكفاءة واستباقية.

وقالت إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يشكل محوراً رئيسياً في استراتيجية «صحة» لدعم مستقبل القطاع الصحي، بما يسهم في إعداد أطباء وقيادات صحية قادرة على مواكبة تطلعات أبوظبي ودولة الإمارات، ضمن بيئة وطنية تولي أولوية لتطوير التعليم الطبي والبحث والتدريب. وأضافت أن «صحة» تواصل، تماشياً مع إعلان عام 2026 «عام الأسرة»، توفير منظومة رعاية صحية متكاملة ترافق أفراد المجتمع في مراحل الحياة المختلفة، بدءاً من الوقاية والكشف المبكر والرعاية الأولية، وصولاً إلى الخدمات التخصصية، بما يعزز جودة حياة الأسرة، ويدعم صحة المجتمع.

وأشارت إلى أن هذا التوجه ينعكس عبر برامج ومبادرات تشمل إدارة الأمراض المزمنة، وصحة الأم والطفل، والصحة النفسية، والتثقيف الصحي، إلى جانب التوسع في الطب الإنجابي، والفحوصات الوراثية قبل الزواج، وفحوصات حديثي الولادة، وبرامج زراعة الأعضاء والتأهيل الطبي، بما ينسجم مع توجهات أبوظبي في تعزيز الرعاية الشاملة والداعمة لصحة الأسر في دولة الإمارات.