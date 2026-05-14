شرطة دبي: وفاة وإصابة 19 شخصاً إثر حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة على شارع اليلايس

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة دبي عن وفاة شخص واحد واصابة 19 آخرين في حادث اصطدام بين حافلة نقل عمال وشاحنة، على شارع اليلايس بعد جسر شارع الشيخ زايد بن حمدان، باتجاه شارع الإمارات، نتيجة الوقوف المفاجئ في وسط الطريق، وهو ما يُعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية الخطرة على الطرق السريعة.

وحذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف في وسط الطريق، نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل إطارات المركبة، مشيرةً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم، و6 نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98) وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.