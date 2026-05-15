عبدالله بن زايد يلتقي عضواً بالبرلمان البريطاني ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال لقائه في لندن، نايجل فراج، عضو البرلمان البريطاني، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل التطورات الإقليمية، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
وبحث اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل المشترك لترسيخ السلام في المنطقة.

