نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك بمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة في رواندا

ابوظبي - سيف اليزيد - نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة 2026، المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي على رأس وفد إماراتي ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن مجتمع الأعمال في الدولة.

ويعد منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة تجمعاً سنوياً لقادة الدول وكبار قادة قطاع الأعمال والمستثمرين وصانعي القرار في أفريقيا، واستقطبت الدورة الحالية، التي انعقدت يومي 14 و15 مايو الحالي، ما يزيد على 2800 مشارك من كل أنحاء العالم لبحث التنمية الاقتصادية في القارة السمراء.

يذكر أن قيمة التجارة البينية غير نفطية لدولة الإمارات مع القارة الأفريقية بلغت ما يزيد على 160.4 مليار دولار في 2025 محققة نمواً بنسبة 43.6% مقارنة مع 2024، وقرابة ضعف قيمتها المسجلة في 2023.

كما أصبحت دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في القارة، باستثمارات تجاوزت قيمتها 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء القارة منذ عام 2019.

من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته أمام المنتدى التزام دولة الإمارات الثابت بتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التعاون الدولي والشراكات القائمة على المصالح المتبادلة.

وقال معاليه: تمتلك أفريقيا مقوّمات وإمكانات واعدة، وتمثّل دول القارة محوراً رئيسياً ضمن خطط توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات ضمن استراتيجيتها بالمزيد من الانفتاح على العالم لتحفيز النمو العالمي.

وأضاف معاليه: من خلال مساهمة دولة الإمارات، عبر العديد من المشاريع القائمة في الدول الأفريقية، في دعم تطوير القدرات اللوجستية للقارة والبنية التحتية والرقمية وقطاع التصنيع، يمكن تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام يعود بالمنفعة على الطرفين، مع ضمان قدرة الشركات والمصدرين الأفارقة على الوصول إلى الأسواق العالمية. ويشكّل التعاون بين الحكومات عاملاً مهماً لتيسير عقد شراكات ضمن القطاع الخاص يمكنها دفع عجلة الابتكار وتبادل المعارف والخبرات وتطوير المواهب خلال العقود المقبلة.

وعلى هامش المنتدى، عقد معالي الزيودي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات ومنظمات عالمية وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، أبرزها مع معالي برودنس سيباهـيزي، وزير التجارة والصناعة في رواندا، ومعالي ندابا غاولاته، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، ومعالي الدكتورة جموكي أودوولي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا.

كما شارك معاليه خلال الزيارة، في جلسة حوارية استراتيجية مع أبرز قادة قطاع الأعمال في أفريقيا، حول آليات تحديد الأهداف التنموية للقارة، خصوصاً طموحاتها لإعادة موازنة تجارتها الخارجية مع بقية أرجاء العالم.

وعلى هامش المنتدى، نظمت "موانئ دبي العالمية" فعالية خاصة حول دور أفريقيا في سلاسل الإمداد العالمية، وقد عرض خلالها معالي الدكتور الزيودي جهود دولة الإمارات المتواصلة للمشاركة في توسيع الموانئ وإنتاج الطاقة المتجددة وتطوير المناطق الحرة في عدد من الدول الأفريقية.

وتجسّد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها دولة الإمارات مؤخراً مع كل من موريشيوس وأنغولا وكينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو-برازافيل ونيجيريا، رؤية الإمارات لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر مع الدول الأفريقية، وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى أسواق عالية النمو وتسهيل استثمارات استراتيجية تسهم في تنمية القارة.







