"نيويورك أبوظبي" تطلق نظام "تشات ساين" المدعوم بالذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت جامعة نيويورك أبوظبي نظام "تشات ساين" الذي يسخر الذكاء الاصطناعي للترجمة الفورية إلى لغة الإشارة، وهو نظام طورته الشركة الناشئة "تشات ساين" المنبثقة عن الجامعة.

يترجم برنامج "تشات ساين" اللغة العربية والإنجليزية المنطوقة إلى لغة الإشارة بشكل فوري، ويدعم كل من لغة الإشارة الأميركية ولغة الإشارة الإماراتية، كما أن فريق العمل يقترب من إتمام العمل على ميزة الترجمة من لغة الإشارة إلى الكلام ومن النصّ إلى لغة الإشارة وتطبيقاتها العملية.

وقال فابيو بيانو نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة، إن إطلاق "تشات ساين" يمثل علامة فارقة مهمة لجامعة نيويورك أبوظبي كونها شركة تجارية تطورها الجامعة في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي، ما يعكس المهمة الأوسع للجامعة، وهي تحويل الأبحاث والاكتشاف إلى مشاريع تلبي احتياجات مجتمعية كما أنه مثال على سعي جامعة نيويورك أبوظبي لدمج البحث وريادة الأعمال والتعليم في خدمة مجتمع أكثر اتّصالاً وابتكاراً.

وصمم نظام "تشات ساين" ليستخدم في بيئات الخدمات الحكومية والرعاية الصحّية والتعليم والسياحة ومراكز النقل والبيئات التجارية، وعرض النظام في منصات ومعارض وطنية وإقليمية كبرى، منها منصة "اصنع في الإمارات"، و"أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، ومعرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي".