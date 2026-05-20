سيف بن زايد- شباب الإمارات رهان المستقبل وصُنّاع الريادة والابتكار

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)، الإمارات تمضي بثقة في نهجها الراسخ بالاستثمار في الإنسان، وتمكين شبابها وبناتها بالعلم والمعرفة والمهارة.

وكتب سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «بتوجيهات واهتمام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تمضي الإمارات بثقة في نهجها الراسخ بالاستثمار في الإنسان، وتمكين شبابها وبناتها بالعلم والمعرفة والمهارة، إيماناً بأن الأوطان التي تبني العقول اليوم، تصنع مجد الغد».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «سعدت بالاطلاع على إبداعات أبناء وبنات الوطن ضمن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026، حيث تنافس أكثر من 500 متسابق ومتسابقة في 37 مهارة تقنية ومهنية، قدّموا خلالها نماذج وطنية مشرّفة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهندسة والتصنيع الرقمي، عكست وعياً متقدماً، وطموحاً يليق بالإمارات ومكانتها.

وختم سموه: «أتوجه بالشكر والتقدير إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإلى جميع المنظمين والقائمين على المسابقة، على جهودهم المتميزة في إعداد هذه المنصة الوطنية التي تحتفي بالمهارات، وتفتح أمام شباب الإمارات آفاق التميز والابتكار. نفخر بشباب الإمارات فهم ثروة الوطن التي لا تنضب، وسواعد نهضته، ورهانه الرابح في صناعة المستقبل… بهم تتحول المعرفة إلى إنجاز، والطموح إلى ابتكار، والرؤية إلى واقع يرسّخ ريادة الإمارات».

بتوجيهات واهتمام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تمضي الإمارات بثقة في نهجها الراسخ بالاستثمار في الإنسان، وتمكين شبابها وبناتها بالعلم والمعرفة والمهارة؛ إيماناً بأن الأوطان التي تبني العقول اليوم، تصنع مجد… pic.twitter.com/9NUMkPwHTF — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) May 20, 2026

— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed)