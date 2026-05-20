نهيان بن مبارك: مبادرة «عهد ووعد» تعبير وطني صادق عن الوفاء والولاء لصاحب السمو رئيس الدولة

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل إطلاق مبادرة «عهد ووعد»، اليوم، في مركز أبوظبي للطاقة بحضور ما يزيد على 4800 شخص. وشهدت مشاركة مجتمعية كبيرة شملت كافة فئات المجتمع من العمال وطلاب المدارس والجامعات والمستثمرين وقادة الفكر والمجتمع والأطباء والمهندسين والأكاديمين والباحثين وموظفي القطاع الخاص، والأسر وكبار المواطنين إلى جانب الشخصيات العامة ذات التأثير المجتمعي الواسع. تضمن حفل الافتتاح كلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، ثم وقّع معاليه على الوثيقة، كما شهد الحفل توقيع 30 شخصية عامة على الوثيقة قبل طرحها للتوقيع لكل الحضور، ثم إطلاقها رقمياً لكافة فئات المجتمع للتوقيع عليها رقمياً عبر «كي آر كود» مطروح على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل المبادرة ورسالتها الإنسانية والوطنية الجامعة، إلى الجميع وتعبّر عن شكر المجتمع بمختلف فئاته لقائده وتعهده بالولاء والوفاء له، ووعده بالعمل والإنجاز خلف قيادته الرشيدة. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، في كلمته الافتتاحية: «لقد كنت مسروراً للغاية، حين جاءني الكثيرون منكم، يعبّرون عن رغبة قوية، وسعيٍ واثق، وعزمٍ صادق، على تقديم عميق شكرنا وامتناننا، لقائد المسيرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى التعبير عن تقديرنا البالغ، لمسؤولياته الكبيرة والجسيمة، في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وحماية الدولة والمجتمع، وتوفير كل عناصر الطمأنينة والاستقرار، لجميع السكان». وأضاف أن هذه الرغبة القوية والصادقة تتجلى في مبادرة «عهد ووعد»، التي نعبر من خلالها، عن اعتزازنا الكبير، بالقيادة الحكيمة، لصاحب السمو رئيس الدولة، هذه الشخصية التاريخية بكل المقاييس، التي جعلت الإمارات، بحقٍ وعن جدارة، دولة عزيزة المقام، مهيبة الجناح، مرفوعة الرأس، ترفع رايتها بكبرياء عاليةً خفاقة، حيث آفاق النصر والحق والخير، وحيث تتبوأ دولتنا العزيزة، مكانتها اللائقة بها، بين جميع الدول والشعوب. ووجه معاليه الشكر للجميع، على إسهاماتهم في هذه المبادرة، التي نشأت وتطورت بفضل جهودهم المباركة، والتي نقدم فيها معاً، العهد والوعد، لصاحب السمو رئيس الدولة، بأن نكون دائماً، عند الثقة وحُسن الظن، نجسّد أمام الله، وأمام سموه، أسمى معاني الوفاء والولاء والإخلاص للوطن. كما وجه الشكر والتقدير كذلك، لجميع من وقع اليوم على الوثيقة باعتبارهم تجسيداً حياً، لوحدة هذا المجتمع، وتأكيداً على ما تمثله هذه المبادرة الوطنية، من جهدٍ مشترك، لجميع الأفراد والمؤسسات، في هذا البلد العزيز. وأكد ثقته الكاملة، بأن الجميع سيبذلون كل الجهد، لنشر المعرفة بهذه المبادرة، ودعوة الجميع للمشاركة فيها من الأفراد، والأسر، ورجال الدين، والكُتاب والفنانين، والمدارس والكليات والجامعات، والوزارات والهيئات، ومؤسسات الإعلام، والمؤثرين في وسائل التواصل، ومجتمع الأعمال، وممثلي الجاليات المختلفة. وقال إننا نريد أن تكون هذه المبادرة، دليلاً ساطعاً، على ما نحظى به في الإمارات، من سلامٍ وتألفٍ ووئام، وحرصٍ كبير على العمل الوطني المشترك، ونريد أن تكون هذه المبادرة، رسالة قوية إلى العالم كله، بأننا نعيش في وطنٍ عزيز، يتمتع بقيادة حكيمة، وشعبٍ متّحد، ومجتمعٍ متلاحم. وتوجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالتهنئة لشعب الإمارات بقيادته الحكيمة، موجها تحية خالصة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، داعياً الله تعالى أن يديم على الوطن الأمن والأمان، وأن يهب الجميع العزم والقدرة على مواصلة السير خلف قيادة سموه لتحقيق كل ما فيه الخير والنماء والعزة لهذا الوطن العزيز وشملت قائمة الموقعين على وثيقة «عهد ووعد» على مسرح الاحتفال، عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وعلى رأسهم معالي سعيد غباش، ومعالي خليل الفولاذي، عضو مجلس إدارة صندوق الوطن، والسيد محمد المعايطة، رئيس مجلس الأعمال الأردني، وسعادة الدكتورة أمينة الرستماني، مجموعة الرستماني، والسيد فؤاد مشعل، مجموعة البركة القابضة، والسيد شاراد بهانداري، مجموعة لولو العالمية (Lulu Group International)، والسيد نيك كوكرين-دايت (MBE)، الرئيس الفخري لغرفة التجارة البريطانية في أبوظبي، والسيد سوريندر سينغ كاندهاري، رئيس معبد جورو ناناك داربار السيخي - دبي، وقداسة سوامي براهمفيهاريداس، الزعيم الديني لمعبد BAPS الهندوسي - أبوظبي، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، والسيد موفق أحمد القداح، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة ورئيس مجلس الأعمال السوري، والسيدة جوزي كونلو، ممثلة مجتمع الفلبين، والمهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC Group - مصر، والسيد بيكاش شاهي، الرئيس السابق لجمعية نيبال وممثل الجالية النيبالية، والسيد عبد اللاي كابا، مدير مكتبة جامعة العين وأستاذ مشارك بكلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية - غينيا، والدكتور أمين جعفر، رئيس الجالية السودانية في دولة الإمارات، والسيدة إلبيدا كانوتا، مؤثرة اجتماعية يونانية، والدكتور فيصل إكرام، رئيس جمعية باكستان في دبي، والبروفيسور هادي سوسانتو، أستاذ الرياضيات التطبيقية في جامعة خليفة - إندونيسيا، والسيدة نيشا دايسون، المؤسس والمدير العام لشركة Maysaffron وعضو المجلس الاستشاري لمجلس الأعمال الأسترالي الإماراتي، والسيدة فاي شيروود، الممثل الرئيسي لمجلس الإدارة في شركة VEON، والسيد أحمد الملولي، مؤثر اجتماعي - المملكة المغربية. من جانبهم أكد الموقعون على الوثيقة من القيادات المجتمعية والفكرية بالإمارات أن إطلاق مبادرة «عهد ووعد»، بوصفها مبادرة مجتمعية وطنية جامعة، كان هدفها ومازال التعبير عن روح الانتماء والوفاء، للإمارات وقيادتها الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولتكون منصة تعبير مفتوحة لكل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين، للتعبير عن الامتنان والعرفان لمسيرة الأمن والأمان والازدهار التي تنعم بها الدولة بفضل رؤية وجهود صاحب السمو رئيس الدولة. وأعربوا عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة المجتمعية، والدعوة للمشاركة فيها لأنها تهدف إلى تمكين كل من يعتبر الإمارات وطنا له، من التعبير عن التزامه تجاهها، عبر وثيقة رمزية غير رسمية، تحمل معاني الوفاء والالتزام بالمساهمة في مسيرة الدولة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، بما يعكس شراكة مجتمعية واسعة بين مختلف فئات المجتمع. وأضافوا أن المبادرة تستند إلى أربعة محاور رئيسية تشكل جوهرها، وهي الوعد الجماعي الذي يجسّد التزام المجتمع بكافة أطيافه بالعيش المشترك في سلام ووئام والتعاون كجسد واحد، والاقتداء بالنموذج الذي يعكس قيادة صاحب السمو رئيس الدولة كنموذج للعطاء والكفاح والوفاء، وقيمة العمل والانتماء، والعرفان والامتنان لما تحقق من أمن وازدهار واستقرار يعيشه كل فرد في المجتمع، باعتبار أن هذا العهد مسيرة ممتدة تُنقل من جيل إلى جيل ما دامت الإمارات ترفع رايتها بين الأمم. وثمّن المشاركون مشاركة ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، للمبادرة كونه أول الموقعين عليها والداعين لها، مؤكدين أنه سيتم تنظيم وتفعيل عدد من المبادرات المجتمعية التي تسهم في تنفيذها وتوسيع نطاقها، بما يعزّز بعدها الوطني الشامل. وتتيح المبادرة آليات رئيسية للمشاركة، تشمل التوقيع المؤسسي الذي يتيح للشركات والجامعات والمؤسسات التوقيع باسمها بشكل جماعي، أوالتوقيع الرقمي المفتوح عبر منصة إلكترونية متعددة اللغات تتيح المشاركة لجميع أبناء الإمارات، إضافة إلى التوقيع الشخصي المباشر خلال حفل الإطلاق، حيث يتمكن الحضور من التوقيع على وثيقة «العهد والوعد» واستلام شارة المبادرة الخاصة. نص «عهد ووعد».. «يداً بيد، نحن المواطنون والمقيمون على هذه الأرض الطيبة: العهد والولاء لقائدنا الحكيم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعزه الله، رئيساً حقق لنا العزة، وقائداً وهب لنا الأمن والأمان، وزعيماً يتخذ القرار الصائب، بحسمٍ وجرأة - هو النموذج والنبراس، في الكفاح والعطاء والوفاء، يضرب لنا المثل الحي، في أن العمل حياة، وأن حب الوطن، والانتماء الصادق له، هو واجب والتزام. إننا نقدم لكم الوعد، يا صاحب السمو، أمام الله والوطن، أن نكون دوماً في ظل قيادتكم المظفرة، جنوداً مخلصين لهذه الدولة العزيزة، نعيش معاً في سلامٍ ومحبةٍ ووئام، ونقوم بواجباتنا في نقل القيم الأصيلة للإمارات، إلى الأجيال القادمة، بإذن الله. بك يا صاحب السمو نقتدي، ووراءك نسير، شعباً متحداً، ومجتمعاً متلاحماً، يحقق كل ما نصبو إليه من تقدمٍ ونجاح، وأمنٍ وأمان - بك يا صاحب السمو، يعلو ذكر الإمارات، وترتفع رايتها وتنفتح على العالم بكل ثقةٍ وقدرةٍ وذكاء».