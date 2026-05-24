أنور قرقاش: سياسات ومواقف الإمارات تحظى بتقدير واحترام ملموسين

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال مشاركته في مؤتمر غلوبسيك في العاصمة التشيكية براغ، أن سياسات ومواقف دولة الإمارات تحظى بتقدير واحترام ملموسين.

وأضاف معاليه: "وتمثل هذه اللقاءات الفكرية منصة مهمة للتواصل وتبادل المعرفة وشرح رؤيتنا وتوجهاتنا تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

شاركت ضمن حضور إماراتي مؤثر في مؤتمر غلوبسيك في العاصمة التشيكية براغ، حيث تحظى سياسات ومواقف دولة الإمارات بتقدير واحترام ملموسين. وتمثل هذه اللقاءات الفكرية منصة مهمة للتواصل وتبادل المعرفة وشرح رؤيتنا وتوجهاتنا تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. pic.twitter.com/l6tNIMCbnM — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 24, 2026

