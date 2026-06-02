العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية لـ «الاتحاد»: الإمارات نموذج في استدامة الأمن الغذائي واستمرارية سلاسل الإمداد

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)



أكد سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، أن الإمارات رسّخت نموذجاً متقدماً في استدامة الأمن الغذائي؛ بفضل رؤيتها الاستباقية واستثماراتها المتواصلة في تطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

وأشار إلى أن هذا النموذج أسهم في رفع جاهزية القطاع الغذائي وقدرته على التعامل بكفاءة مع التحديات العالمية والمتغيرات، التي يشهدها قطاع إنتاج الغذاء والخدمات اللوجستية.

وقال العامري، في حوار مع «الاتحاد»، إن مجموعة «أغذية» تواصل دعم هذه المنظومة الوطنية من خلال توسيع عملياتها التشغيلية والاستثمار في التصنيع المحلي والابتكار والشراكات الاستراتيجية، بما يعزّز استمرارية التوريد، ويضمن توفير السلع الغذائية الأساسية بصورة مستدامة. وأضاف أن «أغذية» تُعد من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تمتد عملياتها عبر أربعة قطاعات رئيسية تشمل الأعمال الزراعية، والمياه والأغذية، والبروتين والمنتجات المجمدة، والوجبات الخفيفة، بما يسهم في توفير منتجات أساسية، تشمل المياه والدقيق والأعلاف الحيوانية والبروتين والتمور والسلع الغذائية اليومية.

وأوضح أن أكثر من نصف أعمال المجموعة تتركّز داخل الدولة، حيث تمتلك علامات تجارية رائدة في قطاعات المياه والدقيق والأعلاف الحيوانية، فيما تدير المجموعة 20 مصنعاً، ويعمل لديها نحو 13 ألف موظف على مستوى المنطقة، ما يمنحها بنية تشغيلية متكاملة وقدرات عالية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد بكفاءة وموثوقية في مختلف الظروف. وأشار العامري إلى أن دور الشركات الوطنية الكبرى لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل يمتد ليشمل المساهمة في بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة، عبر توسيع القدرات الإنتاجية المحلية، وتوطين عمليات التصنيع والتخزين، والحفاظ على جاهزية تشغيلية عالية للاستجابة خلال الأزمات والاضطرابات العالمية.

وأكد أن المجموعة تواصل تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء التقنيين والمبتكرين، بما يدعم المرونة التشغيلية، ويحد من الهدر الغذائي، ويرفع كفاءة التصنيع والإنتاج.

وقال العامري، إن «أغذية» وقّعت خلال مشاركتها في معرض «اصنع في الإمارات 2026» مذكرة تفاهم استراتيجية مع بروج؛ بهدف تطوير حلول تغليف مستدامة، وتعزيز سلاسل توريد البوليمرات المحلية، بما يدعم القيمة المحلية، ويتيح تطوير نماذج توريد أكثر كفاءة وابتكاراً.

التصنيع المحلي

أكد العامري أن الاستثمار في التصنيع المحلي والتكنولوجيا والقدرات التشغيلية يمثّل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي طويل الأمد، مشيراً إلى أن المجموعة تركّز على بناء قدرات إنتاجية محلية في القطاعات الغذائية الأساسية، مع تحسين الكفاءة والجودة والاستدامة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وأضاف أن «أغذية» تواصل الاستثمار في الابتكار وحلول التغليف المسؤول، وتقليل الهدر الغذائي، وتطوير نماذج توزيع أكثر كفاءة، إلى جانب بناء شراكات تدعم الاقتصاد الدائري، وتعزّز استدامة العمليات التشغيلية.

وشدد العامري على أن «أغذية» لا ترى تعارضاً بين النمو التجاري وتعزيز الأمن الغذائي، بل تعتبرهما عنصرين مترابطين يدعم كل منهما الآخر.

وقال: إن تحقيق النمو المستدام يتطلب الاستثمار الاستباقي وبناء أنظمة تشغيلية مرنة وقادرة على التكيف، مع ترسيخ مكانة المجموعة شريكاً استراتيجياً طويل الأمد للدولة ولجميع أصحاب المصلحة.

النمو المستدام

فيما يتعلق بخطط التوسع، قال العامري، إن استراتيجية «أغذية» ترتكز على النمو المدروس في الأسواق والقطاعات التي تشهد طلباً استهلاكياً متزايداً وتحقق تكاملاً تشغيلياً وقيمة طويلة الأجل.

وأضاف أن المجموعة تعمل حالياً في سبع دول وتخدم أكثر من 60 سوقاً عبر محفظة تضم أكثر من 20 علامة تجارية، مع التركيز على تعزيز ريادتها في قطاعاتها الأساسية، والتوسع في المجالات التي تمتلك فيها ميزات تنافسية واضحة.