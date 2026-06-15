حمدان بن محمد: أسمى التهاني إلى قيادتنا الرشيدة بمناسبة العام الهجري الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - رفع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أسمى التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448.

وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «مع إطلالة العام الهجري الجديد، نستحضر ذكرى الهجرة النبوية المباركة التي غيَّرت مجرى التاريخ، ونستذكر سيرة خير البرية ﷺ، الذي جاء بخيرَي الدنيا والآخرة، فكان نبراساً منيراً، وهادياً إلى الحق، ومعلِّماً للإنسانية بأسمى قيم الرحمة والعدل ومكارم الأخلاق».

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «بهذه المناسبة، نرفع أسمى التهاني إلى قيادتنا الرشيدة، وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والبركة والأمن والازدهار، وأن يعيده على الجميع باليُمن والسلام والخير».