"صحة أبوظبي" تبرم اتفاقيات لنقل تقنية تحرير الجينات من مرحلة البحث إلى تطبيقات سريرية

ابوظبي - سيف اليزيد - يستمر التقدم في علوم الجينوم في إحداث تحول في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تحويل الاكتشافات العلمية إلى علاجات تسهم في تحسين حياة المرضى وإنقاذها.

وانطلاقاً من برنامج الجينوم الإماراتي، أحد أكبر برامج الجينوم السكاني في العالم، تواصل أبوظبي تعزيز المنظومة اللازمة لتسريع تطوير علاجات تحرير الجينات واختبارها وتحويلها إلى تطبيقات سريرية لعلاج الأمراض النادرة والوراثية.

وفي إطار مهمتها الاستراتيجية إلى الولايات المتحدة، أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن ثلاث شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز تطوير علاجات تحرير الجينات، وتحويلها إلى تطبيقات سريرية، ودعم قدرات تصنيعها مستقبلاً لعلاج الأمراض النادرة والوراثية. وتسهم هذه الشراكات مع مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، وشركة «ماموث بيوساينسز» وشركة «آربور بيوتكنولوجيز»، في دعم المكونات الرئيسية لمنظومة تحرير الجينات في أبوظبي، التي تشمل الأبحاث السريرية، والخبرات العلمية، والعلاجات المتقدمة، وقدرات التصنيع المستقبلية.

وما يميز أبوظبي في هذا المجال هو الجمع بين برامج الجينوم السكانية واسعة النطاق، والبنية التحتية الصحية المتكاملة، والقدرات البحثية المتقدمة، والبيئة التنظيمية الداعمة. وتشكل هذه المقومات مجتمعة منظومة مترابطة قادرة على تسريع المسار من الاكتشافات الجينومية إلى التطبيقات السريرية وتحقيق أثر ملموس على المرضى.

ومن خلال الاستفادة من برنامج الجينوم الإماراتي، تشكل هذه القدرات أساساً لتحديد الأمراض الوراثية في مراحل مبكرة، وفهم مدى انتشارها على نطاق سكاني واسع، وتسريع تطوير علاجات أكثر دقة وتخصيصاً.

وتعزز هذه الشراكات مجتمعة مسيرة أبوظبي من الجينوم السكاني واسع النطاق إلى تطوير القدرات اللازمة للجيل القادم من العلاجات المتقدمة، وتسهم في تعزيز منظومة علوم الحياة الذكية في الإمارة. وتجمع هذه الشراكات بين البحث العلمي والرعاية الصحية والإطار التنظيمي والاستثمار والابتكار، لتسريع تطوير العلاجات المتقدمة وتحسين النتائج الصحية للمرضى المصابين بالأمراض النادرة والوراثية.

وبالتعاون الاستراتيجي مع M42 وشركة «ماموث بيوساينسز»، تطور أبوظبي علاجات تحرير الجينات والأبحاث السريرية وقدرات تصنيع العلاجات المتقدمة، بالاستفادة من المعارف والبيانات المستمدة من برنامج الجينوم الإماراتي. ويدعم هذا التعاون تطوير الجيل المقبل من العلاجات للأمراض الوراثية، إلى جانب تعزيز قدرات أبوظبي في مجالات الأبحاث السريرية، وتصنيع العلاجات المتقدمة، والابتكار العلمي.

ووقعت دائرة الصحة – أبوظبي مذكرة تفاهم مع مستشفى الأطفال في فيلادلفيا لتعزيز القدرات في مجال تحرير الجينات ورعاية الأمراض النادرة. ويركز التعاون على تطوير الخبرات في مجال أساليب التحرير الجيني المبتكرة لعلاج الأمراض النادرة، ومنها اضطرابات التمثيل الغذائي للكبد، واضطرابات تخثر الدم الوراثية، واضطرابات دورة اليوريا، وأمراض الجهاز العصبي المركزي. ويدعم التعاون مواصلة تطوير القدرات السريرية والعلمية المتخصصة اللازمة لتعزيز تطبيق علاجات تحرير الجينات في المنطقة.

إضافةً إلى ذلك، يسهم التعاون بين دائرة الصحة - أبوظبي وشركة «آربور بيوتكنولوجيز» في استكشاف فرص تطوير أبحاث تحرير الجينات والتطوير السريري، ودعم تطوير علاجات مبتكرة للأمراض النادرة والوراثية، وتعزيز القدرات العلمية والسريرية، وبحث الفرص المستقبلية المرتبطة بالعلاجات المتقدمة والتصنيع الحيوي. ويسهم هذا التعاون في توسيع قدرة أبوظبي على دعم تطوير العلاجات المتقدمة، بدءاً من البحث والتطوير وصولاً إلى التطبيقات السريرية المستقبلية.

ويدعم هذا التعاون الجهود الأوسع التي تبذلها أبوظبي لتعزيز قطاع علوم الحياة من خلال مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة HELM، الذي يهدف إلى تسريع تطوير الابتكار في الرعاية الصحية عبر مجالات البحث والتطوير السريري والتصنيع والتسويق التجاري.

وتشمل زيارة الوفد مدن سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وسان دييغو، وتتضمن مشاركة بارزة في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، إلى جانب لقاءات مع جهات حكومية أميركية ومؤسسات أكاديمية وبحثية وشركات متخصصة، لبحث التعاون في مجالات اكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحرير الجينات، والعلاجات الجينية للأمراض النادرة والوراثية والطب التجديدي والحياة الصحية المديدة والعلاجات المتقدمة.

ويضم الوفد ممثلين عن عدد من أبرز الشركاء بقطاعات الصحة والاستثمار والابتكار في أبوظبي، من بينهم مكتب أبوظبي للاستثمار، وM42، وHub71، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومدينة مصدر، وجامعة خليفة، ومجموعة كيزاد، وبيورهيلث، ومبادلة بايو، وأرسيرا، ومعهد الحياة الصحية في أبوظبي.