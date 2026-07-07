عودة المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، عودة تنظيم المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بعد توقف دام عامين، وذلك بإطلاق دورته الثامنة بحلة جديدة تستهدف توسيع مشاركة الطلبة، وتعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال بين مختلف الفئات العمرية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

ويعد المهرجان الذي انطلقت دورته الأولى عام 2017، أكبر منصة علمية طلابية على مستوى الدولة، حيث نجح على مدى دوراته السابقة في استقطاب آلاف الطلبة، وإبراز مشاريعهم البحثية والابتكارية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما أسهم في اكتشاف ورعاية العديد من المواهب العلمية الشابة، وتحويل أفكارها إلى مشاريع ذات أثر عملي.

وحددت الوزارة خمسة أهداف للمهرجان في دورته الجديدة هي اكتشاف وتمكين الطلبة المتميزين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحفيز وتشجيع الطلبة على تطوير مشاريع بحثية وابتكارية ذات أثر، وتعزيز مهارات البحث العلمي والتفكير الناقد والعمل الجماعي والتواصل الفعال، وإبراز المشاريع الطلابية المتميزة على مستوى الدولة، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلبة

ويتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات والمسابقات التعليمية التي تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وفي مقدمتها «مسابقة الإمارات للعالم الشاب» و«تحدي المبتكرون الصغار»، بما يوفر مسارات متنوعة للطلبة لاستعراض أفكارهم ومشاريعهم ضمن بيئة تنافسية داعمة للإبداع والابتكار.

وتستهدف «مسابقة الإمارات للعالم الشاب» طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتهدف إلى تشجيع الطلبة على إعداد وتقديم مشاريع بحثية وابتكارية في مجالات علمية متعددة، تشمل التكنولوجيا، والعلوم الكيميائية والفيزيائية والرياضية، والعلوم السلوكية والاجتماعية، إضافة إلى العلوم البيولوجية والبيئية.

وأوضحت الوزارة أن باب التسجيل في المسابقة مفتوح حتى 14 يوليو الجاري، على أن يتم التسجيل من خلال التواصل مع مشرف المدرسة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

كما يضم المهرجان تحدي «المبتكرون الصغار» المخصص لطلبة رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الرابع في المدارس الحكومية والخاصة، ويهدف إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي، وحل المشكلات والعمل الجماعي لدى الطلبة الصغار، من خلال أنشطة وتحديات تفاعلية يتم تنفيذها وتقييمها خلال فترة التحدي.

ويستمر التسجيل في «تحدي المبتكرون الصغار» حتى 15 سبتمبر المقبل، عبر مشرفي المدارس، بما يتيح الفرصة لشريحة أوسع من الطلبة للمشاركة في الأنشطة الابتكارية المبكرة.