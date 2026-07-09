رئيس هيئة أبوظبي للتراث ومدير مكتب ديوان الرئاسة يتفقدان برامج مهرجان الشيخ زايد الصيفي

ابوظبي - سيف اليزيد - اطلع معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومعالي حميد بن سعيد النيادي، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة على سير العمل والبرامج والورش التفاعلية التي يحتضنها مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة بأبوظبي، للوقوف على جاهزية مختلف المرافق والبرامج المقدمة.

واستمع الضيفان، خلال زيارتهما لمقر المهرجان، إلى شرح من اللجنة المنظمة حول أهداف المهرجان ومحاوره الرئيسة، وما يقدمه من برامج تعليمية وتدريبية وترفيهية تستهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الطلاب والطالبات، وتعزيز الإبداع والابتكار، وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة، من خلال بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية وأكاديمية وأمنية ورياضية ومجتمعية، تقدم ما يزيد على 3000 ورشة عمل وبرنامج نوعي، لأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية.

وشملت الجولة الاطلاع على عدد من الورش التخصصية والبرامج التفاعلية، حيث اطلع معاليهما على البرامج المقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والإعلام الإبداعي، والرياضة، والصحة العامة، والتراث، إلى جانب الورش الفنية والحرفية والمبادرات المجتمعية، كما استمعا إلى شرح حول آليات تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، وأثرها في تنمية مهارات المشاركين وصقل مواهبهم.

كما اطلعا على برامج الجهات المشاركة، التي تتنوع بين تنمية مهارات المستقبل، والابتكار الرقمي، والبرمجة، وبرامج تعليم الطلاب مهارات فك وتركيب وبرمجة الطائرات المسيّرة «الدرون»، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى برامج الإعلام وصناعة المحتوى، وورش التراث الإماراتي، والهوية الوطنية، والصحة العامة، والرياضة، والسلامة المجتمعية، بما يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية المشاركة في إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة، ويعتز بقيمه الوطنية وتراثه الأصيل.

وقال معالي فارس خلف المزروعي، إن المهرجان منصة وطنية استراتيجية لترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، وجسر يربط الأجيال الجديدة بموروثهم الثقافي العريق، بالتوازي مع تزويدهم بمهارات العصر وأدواته المعرفية.

وأشار معاليه إلى أن المهرجان يقدم معادلة متكاملة تجمع بين الحداثة والابتكار من جهة، وصون الهوية والتراث من جهة أخرى، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء أجيال معتزة بجذورها التاريخية، منفتحة على آفاق المستقبل، ومؤهلة للمساهمة الفاعلة في قيادة مسيرة التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد معالي حميد بن سعيد النيادي، أن المهرجان يترجم رؤية القيادة الرشيدة في أن الاستثمار في الإنسان الركيزة الأساسية للتنمية وصناعة المستقبل، لا سيما عبر تمكين النشء والشباب وتوجيه طاقاتهم نحو التميز والريادة.

وأضاف معاليه أن المتابعة والإشراف من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، كانت المحرك الأساسي لتقديم هذا الحدث الوطني بصورة استثنائية تليق بمكانة أبوظبي وريادتها، ليجسد المهرجان نموذجًا حيًا للمشاريع الوطنية الشاملة التي تدمج بين التعليم المبتكر، والترفيه الهادف، وتعزيز الهوية الوطنية في بيئة محفزة وآمنة تواكب تطلعات المستقبل.